В Перми рассказали о «врагах народа» на местных заводах

Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36» ко Дню Победы подготовил виртуальную выставку «Мужество науки». Она посвящена репрессированным ученым, которые в годы Великой Отечественной войны работали на пермских заводах. «Враги народа» тогда трудились в различных кондукторских бюро, которые эвакуировали в Пермь, поясняют в музее.
«В особых бюро работали заключенные, в большинстве своем „враги народа“. Это были осужденные по 58-й статье УК ученые-изобретатели. На языке ГУЛАГа это были спецтюрьмы с контингентом 150 человек при заводе №172 (пушечный) и 20 человек при заводе №98 (взрывчатые вещества)», — говорится в telegram-канале музея «Пермь-36».
Выставка «Мужество науки» рассказывает об истории репрессий против ученых, а также о судьбах осужденных конструкторов, изобретателей, техников, которые за решеткой изобретали новые виды пороха, ракетные двигатели. Познакомиться с виртуальной экспозицией можно на портале sharashka.su.
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