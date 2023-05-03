В Свердловской области начнут лечить зеков-наркоманов

03 мая 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

В Сосьве будут лечить осужденных с наркотической зависимостью Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области появится первое лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ), где будут помогать заключенным с наркотической зависимостью. Данную медицинскую услугу будут предоставлять в Сосьве после того, как заново отстроят сгоревшее дотла учреждение. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «В ЛИУ Сосьвы будут оказывать помощь осужденным с наркотической зависимости. Раньше подобного в регионе не было. Это будет первое подобное учреждение в Свердловской области», — заявила Мерзлякова в личной беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее URA.RU писало, что пожар в Сосьве вспыхнул 25 апреля. Спасатели двое суток боролись с ним и смогли ликвидировать его только вечером 27 апреля. Огонь уничтожил более 100 домов. Также полностью сгорела тюремная больница ЛИУ-23. Позже президент России по просьбе свердловского губернатора дал добро на строительство нового исправительного учреждения. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.

В Свердловской области появится первое лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ), где будут помогать заключенным с наркотической зависимостью. Данную медицинскую услугу будут предоставлять в Сосьве после того, как заново отстроят сгоревшее дотла учреждение. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «В ЛИУ Сосьвы будут оказывать помощь осужденным с наркотической зависимости. Раньше подобного в регионе не было. Это будет первое подобное учреждение в Свердловской области», — заявила Мерзлякова в личной беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее URA.RU писало, что пожар в Сосьве вспыхнул 25 апреля. Спасатели двое суток боролись с ним и смогли ликвидировать его только вечером 27 апреля. Огонь уничтожил более 100 домов. Также полностью сгорела тюремная больница ЛИУ-23. Позже президент России по просьбе свердловского губернатора дал добро на строительство нового исправительного учреждения. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.