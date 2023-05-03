В Свердловской области начнут лечить зеков-наркоманов

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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , палата, койка, медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями, город краснотурьинск
В Сосьве будут лечить осужденных с наркотической зависимостью Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области появится первое лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ), где будут помогать заключенным с наркотической зависимостью. Данную медицинскую услугу будут предоставлять в Сосьве после того, как заново отстроят сгоревшее дотла учреждение. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«В ЛИУ Сосьвы будут оказывать помощь осужденным с наркотической зависимости. Раньше подобного в регионе не было. Это будет первое подобное учреждение в Свердловской области», — заявила Мерзлякова в личной беседе с корреспондентом URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что пожар в Сосьве вспыхнул 25 апреля. Спасатели двое суток боролись с ним и смогли ликвидировать его только вечером 27 апреля. Огонь уничтожил более 100 домов. Также полностью сгорела тюремная больница ЛИУ-23. Позже президент России по просьбе свердловского губернатора дал добро на строительство нового исправительного учреждения. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.

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В Свердловской области появится первое лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ), где будут помогать заключенным с наркотической зависимостью. Данную медицинскую услугу будут предоставлять в Сосьве после того, как заново отстроят сгоревшее дотла учреждение. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «В ЛИУ Сосьвы будут оказывать помощь осужденным с наркотической зависимости. Раньше подобного в регионе не было. Это будет первое подобное учреждение в Свердловской области», — заявила Мерзлякова в личной беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее URA.RU писало, что пожар в Сосьве вспыхнул 25 апреля. Спасатели двое суток боролись с ним и смогли ликвидировать его только вечером 27 апреля. Огонь уничтожил более 100 домов. Также полностью сгорела тюремная больница ЛИУ-23. Позже президент России по просьбе свердловского губернатора дал добро на строительство нового исправительного учреждения. Вся информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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