Госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала проведение аукциона в Советском районе Челябинска недалеко от Лесного кладбища и памятника «Скорбящие матери». Высотные здания с социально-значимыми объектами инфраструктуры возведут на месте бывших военных городков №17 и №34 согласно проекту комплексного развития территории (КРТ). Торги по продаже участка пройдут в 3 квартале 2023 года, сообщается на сайте.
«В агентировании находится земельный участок общей площадью 29,9 га или 31 тысяча квадратных метров. Объект реализуется согласно договору КРТ. Планируемый квартал реализации объекта — 3 квартал 2023 года», — сообщается на сайте госкорпорации.
Проект подразумевает строительство жилого комплекса по проекту КРТ на территории бывших земель Минобороны. Лот содержит 46 объектов и 2 участка. Согласно документации, на земельном участке размещены три казармы и караульное помещение, общая площадь данных нежилых зданий составляет более 4,5 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость двухэтажных домов 1966 года постройки — 23 млн 213 тысяч рублей. Ближайшее окружение выставляемого лота представляет жилая застройка, школа, колледж и кладбище. В 1,1 км от объекта проходит федеральная трасса.
Ранее в пресс-службе «ДОМ. РФ» сообщили о том, что в Челябинске в Советском районе пройдут торги под реализацию крупного проекта КРТ. Высотки и средне-этажные дома планировалось построить в ближайшие годы. Проведение аукциона было намечено на 2023 год.
Высотные здания с социально-значимыми объектами инфраструктуры возведут на месте бывших военных городков №17 и №34 согласно проекту КРТ
Фото: «ДОМ.РФ»
Планируемый квартал реализации объекта — третий квартал 2023 года
Фото: «ДОМ.РФ»
Проект подразумевает строительство жилого комплекса по проекту КРТ на территории бывших земель Минобороны
Фото: «ДОМ.РФ»
Лот содержит 46 объектов и 2 участка
Фото: «ДОМ.РФ»
На участке размещены три казармы и караульное помещение, общая площадь данных нежилых зданий составляет более 4,5 тысяч квадратных метров
Госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала проведение аукциона в Советском районе Челябинска недалеко от Лесного кладбища и памятника «Скорбящие матери». Высотные здания с социально-значимыми объектами инфраструктуры возведут на месте бывших военных городков №17 и №34 согласно проекту комплексного развития территории (КРТ). Торги по продаже участка пройдут в 3 квартале 2023 года, сообщается на сайте. «В агентировании находится земельный участок общей площадью 29,9 га или 31 тысяча квадратных метров. Объект реализуется согласно договору КРТ. Планируемый квартал реализации объекта — 3 квартал 2023 года», — сообщается на сайте госкорпорации. Проект подразумевает строительство жилого комплекса по проекту КРТ на территории бывших земель Минобороны. Лот содержит 46 объектов и 2 участка. Согласно документации, на земельном участке размещены три казармы и караульное помещение, общая площадь данных нежилых зданий составляет более 4,5 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость двухэтажных домов 1966 года постройки — 23 млн 213 тысяч рублей. Ближайшее окружение выставляемого лота представляет жилая застройка, школа, колледж и кладбище. В 1,1 км от объекта проходит федеральная трасса. Ранее в пресс-службе «ДОМ. РФ» сообщили о том, что в Челябинске в Советском районе пройдут торги под реализацию крупного проекта КРТ. Высотки и средне-этажные дома планировалось построить в ближайшие годы. Проведение аукциона было намечено на 2023 год.