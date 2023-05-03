Продажа участка под реализацию проекта КРТ запланирована на 3 квартал 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госкорпорация «ДОМ.РФ» анонсировала проведение аукциона в Советском районе Челябинска недалеко от Лесного кладбища и памятника «Скорбящие матери». Высотные здания с социально-значимыми объектами инфраструктуры возведут на месте бывших военных городков №17 и №34 согласно проекту комплексного развития территории (КРТ). Торги по продаже участка пройдут в 3 квартале 2023 года, сообщается на сайте.

«В агентировании находится земельный участок общей площадью 29,9 га или 31 тысяча квадратных метров. Объект реализуется согласно договору КРТ. Планируемый квартал реализации объекта — 3 квартал 2023 года», — сообщается на сайте госкорпорации.

Проект подразумевает строительство жилого комплекса по проекту КРТ на территории бывших земель Минобороны. Лот содержит 46 объектов и 2 участка. Согласно документации, на земельном участке размещены три казармы и караульное помещение, общая площадь данных нежилых зданий составляет более 4,5 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость двухэтажных домов 1966 года постройки — 23 млн 213 тысяч рублей. Ближайшее окружение выставляемого лота представляет жилая застройка, школа, колледж и кладбище. В 1,1 км от объекта проходит федеральная трасса.

Ранее в пресс-службе «ДОМ. РФ» сообщили о том, что в Челябинске в Советском районе пройдут торги под реализацию крупного проекта КРТ. Высотки и средне-этажные дома планировалось построить в ближайшие годы. Проведение аукциона было намечено на 2023 год.

Высотные здания с социально-значимыми объектами инфраструктуры возведут на месте бывших военных городков №17 и №34 согласно проекту КРТ Фото: «ДОМ.РФ»

Планируемый квартал реализации объекта — третий квартал 2023 года Фото: «ДОМ.РФ»

Проект подразумевает строительство жилого комплекса по проекту КРТ на территории бывших земель Минобороны Фото: «ДОМ.РФ»

Лот содержит 46 объектов и 2 участка Фото: «ДОМ.РФ»

На участке размещены три казармы и караульное помещение, общая площадь данных нежилых зданий составляет более 4,5 тысяч квадратных метров Скрин:Яндекс.Карты