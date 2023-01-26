Высотки и средне-этажные дома построят на месте бывших военных городков №17 и №34 Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске рядом с Лесным кладбищем и памятником «Скорбящих матерей» в Советском районе построят новый микрорайон. Площадь двух земельных участков под застройку составит 300 тысяч квадратных метров. Высотки и средне-этажные дома построят на месте бывших военных городков №17 и №34, рассказали в пресс-службе «ДОМ.РФ».

«В рамках реализации проекта КРТ предполагается многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка с общей площадью жилья не менее 141 000 квадратных метров, с размещением всех социально-значимых объектов, а также с возведением транспортной и инженерной инфраструктуры, проведением благоустройства. Условия аукциона будут определены позднее», — сообщили URA.RU в пресс-службе «ДОМ.РФ».

Сейчас на территории военных городков расположены казармы, столовая, санчасть, склады, хранилища, штабы, убежища, уборные, гаражи, насосная станция и стадион. Рядом с объектами министерства обороны РФ находятся сквер с памятником «Скорбящие матери», Лесное кладбище, жилые комплексы «Вместе» и «Квартал О2», поселок «Мебельный».

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства одобрила передачу двух участков общей площадью 300 тысяч квадратных метров, ранее занимаемых Минобороны в конце декабря прошлого года. Сейчас госкорпорация «ДОМ.РФ» готовит документы под реновацию.

Сейчас на территории военных городков расположены казармы, столовая, санчасть, склады, хранилища, штабы, убежища, уборные, гаражи, насосная станция и стадион Скрин: публичная карта Росреестр