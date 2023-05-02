Президентский фонд в ХМАО возглавит чиновник, ходивший в походы с вице-губернатором. Инсайд

03 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Главой отделения фонда «Защитники Отечества» станет чиновник, штурмовавший с первым вице-губернатором Шипиловым перевал Дятлова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО на пост руководителя регионального отделения президентского фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» прочат вице-мэра Октябрьского района Игоря Илыка, который ходит в походы с первым заместителем губернатора округа Алексеем Шипиловым. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Главой отделения фонда в Ханты-Мансийске назначат вице-мэра Октябрьского района Игоря Илыка. Он проработал в администрации чуть больше месяца, а до этого был депутатом думы Нягани. Его карьерный взлет происходит на фоне совместных экспедиций в горы в одной команде вместе с Шипиловым, участием „Лидерах изменений Югры“ и добровольческой деятельности. Илык в качестве волонтера принимал участие в восстановлении Мариуполя в 2022 году», — рассказал инсайдер. Илык в переписке с журналистом сообщил, что у него нет информации по поводу возможного назначения. «Работаю в Октябрьском районе, согласно должностных инструкций», — уточнил чиновник. В департаменте социального развития округа, который курирует открытие фонда в Ханты-Мансийске, прокомментировали, что решение останется за федеральными властями. «Сейчас у нас в Югре рассматривают трех достойных кандидатов из числа волонтеров и активных общественников. Предложения в Москву уже направлены, кто в итоге возглавит отделение, станет известно в ближайшее время», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО найти на пост руководителя фонда ветерана СВО. Кроме участника спецоперации, рассматривался также вариант с главой-добровольцем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО на пост руководителя регионального отделения президентского фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» прочат вице-мэра Октябрьского района Игоря Илыка, который ходит в походы с первым заместителем губернатора округа Алексеем Шипиловым. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Главой отделения фонда в Ханты-Мансийске назначат вице-мэра Октябрьского района Игоря Илыка. Он проработал в администрации чуть больше месяца, а до этого был депутатом думы Нягани. Его карьерный взлет происходит на фоне совместных экспедиций в горы в одной команде вместе с Шипиловым, участием „Лидерах изменений Югры“ и добровольческой деятельности. Илык в качестве волонтера принимал участие в восстановлении Мариуполя в 2022 году», — рассказал инсайдер. Илык в переписке с журналистом сообщил, что у него нет информации по поводу возможного назначения. «Работаю в Октябрьском районе, согласно должностных инструкций», — уточнил чиновник. В департаменте социального развития округа, который курирует открытие фонда в Ханты-Мансийске, прокомментировали, что решение останется за федеральными властями. «Сейчас у нас в Югре рассматривают трех достойных кандидатов из числа волонтеров и активных общественников. Предложения в Москву уже направлены, кто в итоге возглавит отделение, станет известно в ближайшее время», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО найти на пост руководителя фонда ветерана СВО. Кроме участника спецоперации, рассматривался также вариант с главой-добровольцем.