Глава Екатеринбурга обратился к болельщикам «Урала» после матча с ЦСКА

Мэр Екатеринбурга призвал фанатов поддержать ФК «Урал» после поражения от ЦСКА

03 мая 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Мэр Алексей Орлов призвал свердловчан поддержать ФК «Урал» Фото: Московец Илья © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал фанатов поддержать футболистов «Урала» после проигранного полуфинального матча Кубка России московскому ЦСКА. Он в соцсетях добавил, что ФК «Урал» продолжает борьбу за трофей. «Сегодня „Урал“ уступил московскому „ЦСКА“, но продолжает борьбу за Кубок России. Мы верим в наших парней, верим в их победу!» — написал Орлов в telegram-канале. Он отметил, что уральская команда всегда демонстрировала способность стойко переносить неудачи, продолжая двигаться вперед. Ответный полуфинальный матч между «Уралом» и ЦСКА прошел 3 мая на «Екатеринбург Арене». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу столичного коллектива. ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России. У «Урала» еще будет шанс на трофей. Команда Гончаренко сыграет в финале Пути регионов с победителем пары «Акрон» — «Краснодар».

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал фанатов поддержать футболистов «Урала» после проигранного полуфинального матча Кубка России московскому ЦСКА. Он в соцсетях добавил, что ФК «Урал» продолжает борьбу за трофей. «Сегодня „Урал“ уступил московскому „ЦСКА“, но продолжает борьбу за Кубок России. Мы верим в наших парней, верим в их победу!» — написал Орлов в telegram-канале. Он отметил, что уральская команда всегда демонстрировала способность стойко переносить неудачи, продолжая двигаться вперед. Ответный полуфинальный матч между «Уралом» и ЦСКА прошел 3 мая на «Екатеринбург Арене». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу столичного коллектива. ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России. У «Урала» еще будет шанс на трофей. Команда Гончаренко сыграет в финале Пути регионов с победителем пары «Акрон» — «Краснодар».