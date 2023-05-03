03 мая 2023

В Свердловскую область привезут исцеляющую святыню

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Виды Красноуфимска. Свердловская область, крест, красноуфимск, виды красноуфимска
Копию Животворящего Креста Господня привезут в Свято-Никольский храм Фото:

В храм во имя святого Николая Чудотворца в Волчанске (Свердловская область) 4 мая в 16:00 привезут важную для православных святыню, которой приписывают исцеляющие свойства — Годеновский крест. Об этом сообщили в местном храме.

«В наш храм 4 мая в 16:00 прибудет всероссийский автомобильный крестный ход с копией Животворящего Креста Господня из села Годеново. <…> Увезут святыню на следующий день в 13:00», — говорится в сообщении храма в соцсети «ВКонтакте».

По преданию, Годеновский крест явился в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом. Православные верят в его исцеляющие от болезней свойства. Для верующих РФ изготовили более десяти копий креста, которые находятся в разных храмах, оригинал хранится в селе Годеново Ярославской области.

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В храм во имя святого Николая Чудотворца в Волчанске (Свердловская область) 4 мая в 16:00 привезут важную для православных святыню, которой приписывают исцеляющие свойства — Годеновский крест. Об этом сообщили в местном храме. «В наш храм 4 мая в 16:00 прибудет всероссийский автомобильный крестный ход с копией Животворящего Креста Господня из села Годеново. <…> Увезут святыню на следующий день в 13:00», — говорится в сообщении храма в соцсети «ВКонтакте». По преданию, Годеновский крест явился в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом. Православные верят в его исцеляющие от болезней свойства. Для верующих РФ изготовили более десяти копий креста, которые находятся в разных храмах, оригинал хранится в селе Годеново Ярославской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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