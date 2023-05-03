В Свердловскую область привезут исцеляющую святыню

В храм во имя святого Николая Чудотворца в Волчанске (Свердловская область) 4 мая в 16:00 привезут важную для православных святыню, которой приписывают исцеляющие свойства — Годеновский крест. Об этом сообщили в местном храме.
«В наш храм 4 мая в 16:00 прибудет всероссийский автомобильный крестный ход с копией Животворящего Креста Господня из села Годеново. <…> Увезут святыню на следующий день в 13:00», — говорится в сообщении храма в соцсети «ВКонтакте».
По преданию, Годеновский крест явился в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом. Православные верят в его исцеляющие от болезней свойства. Для верующих РФ изготовили более десяти копий креста, которые находятся в разных храмах, оригинал хранится в селе Годеново Ярославской области.
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