03 мая 2023

Крупнейший пермский производитель кокса сократил прибыль на миллиард рублей

Пермское ОАО «Губахинский кокс» в 2022 году снизило прибыль на миллиард рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Губахинский кокс и его окрестности. Екатеринбург, губахинский кокс, промышленность пермского края
Предприятие производит угольный кокс и химическую продукцию Фото:

Пермское ОАО «Губахинский кокс» по итогам 2022 года резко увеличило выручку, но снизило чистую прибыль более чем на миллиард рублей. Об этом сообщается в годовом отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.

«ОАО „Губахинский кокс“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 28,5 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд рублей», — указано в отчете. В 2021 году выручка предприятия составляла 24,3 млрд рублей, чистая прибыль — 3,2 млрд рублей.

В отчете уточняется, что завод выплатил в 2022 году около 15 млрд рублей поставщикам сырья и материалов. Также предприятие направило более 1,5 млрд на выплату заработных плат. Доходы от продажи продукции составили более 21 млрд рублей.

ОАО «Губахинский кокс» входит в состав группы предприятий АО «Стройсервис». Предприятие производит угольный кокс и химическую продукцию. В феврале 2023 года на заводе запустили в эксплуатацию новые установки для дробления крупных кусков каменного угля. Это позволит ускорить производственный процесс и повысить качество продукции.

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Пермское ОАО «Губахинский кокс» по итогам 2022 года резко увеличило выручку, но снизило чистую прибыль более чем на миллиард рублей. Об этом сообщается в годовом отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном в сервисе СБИС. «ОАО „Губахинский кокс“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 28,5 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд рублей», — указано в отчете. В 2021 году выручка предприятия составляла 24,3 млрд рублей, чистая прибыль — 3,2 млрд рублей. В отчете уточняется, что завод выплатил в 2022 году около 15 млрд рублей поставщикам сырья и материалов. Также предприятие направило более 1,5 млрд на выплату заработных плат. Доходы от продажи продукции составили более 21 млрд рублей. ОАО «Губахинский кокс» входит в состав группы предприятий АО «Стройсервис». Предприятие производит угольный кокс и химическую продукцию. В феврале 2023 года на заводе запустили в эксплуатацию новые установки для дробления крупных кусков каменного угля. Это позволит ускорить производственный процесс и повысить качество продукции.
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