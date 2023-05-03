Крупнейший пермский производитель кокса сократил прибыль на миллиард рублей

Пермское ОАО «Губахинский кокс» по итогам 2022 года резко увеличило выручку, но снизило чистую прибыль более чем на миллиард рублей. Об этом сообщается в годовом отчете о финансовых результатах предприятия, опубликованном в сервисе СБИС.
«ОАО „Губахинский кокс“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 28,5 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд рублей», — указано в отчете. В 2021 году выручка предприятия составляла 24,3 млрд рублей, чистая прибыль — 3,2 млрд рублей.
В отчете уточняется, что завод выплатил в 2022 году около 15 млрд рублей поставщикам сырья и материалов. Также предприятие направило более 1,5 млрд на выплату заработных плат. Доходы от продажи продукции составили более 21 млрд рублей.
ОАО «Губахинский кокс» входит в состав группы предприятий АО «Стройсервис». Предприятие производит угольный кокс и химическую продукцию. В феврале 2023 года на заводе запустили в эксплуатацию новые установки для дробления крупных кусков каменного угля. Это позволит ускорить производственный процесс и повысить качество продукции.
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