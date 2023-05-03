В Соцфонде раскрыли, как свердловчане могут получить полмиллиона

В Свердловской области получить более 500 тысяч рублей могут беременные женщины. Сложные роды — одно из условий, при котором данная выплата возможна. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Соцфонда России.
«Максимальная выплата в Свердловской области составляет 530 976 рублей. Данная сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. При этом минимальная выплата для работающих свердловских женщин установлена на уровне 85 971 рублей», — сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее URA.RU писало, что пособие по беременности и родам получили 7 049 тысяч свердловских женщин. Общая сумма выплат составила 1 191 миллион рублей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.