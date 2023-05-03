В Соцфонде раскрыли, как свердловчане могут получить полмиллиона

В Свердловской области женщинам выплатят 530 976 рублей за сложные роды

04 мая 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Максимальная выплата беременным свердловчанкам составляет 530 976 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области получить более 500 тысяч рублей могут беременные женщины. Сложные роды — одно из условий, при котором данная выплата возможна. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Соцфонда России. «Максимальная выплата в Свердловской области составляет 530 976 рублей. Данная сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. При этом минимальная выплата для работающих свердловских женщин установлена на уровне 85 971 рублей», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что пособие по беременности и родам получили 7 049 тысяч свердловских женщин. Общая сумма выплат составила 1 191 миллион рублей.

В Свердловской области получить более 500 тысяч рублей могут беременные женщины. Сложные роды — одно из условий, при котором данная выплата возможна. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении Соцфонда России. «Максимальная выплата в Свердловской области составляет 530 976 рублей. Данная сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. При этом минимальная выплата для работающих свердловских женщин установлена на уровне 85 971 рублей», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что пособие по беременности и родам получили 7 049 тысяч свердловских женщин. Общая сумма выплат составила 1 191 миллион рублей.