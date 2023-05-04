Свердловские силовики, разозлившие Бастрыкина, попали под массовую проверку

Руководство свердловского СК устроило проверку подчиненных после поручения Бастрыкина

Александр Бастрыкин обращал внимание на работу свердловских следователей Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Сотрудников свердловского СУ Следственного комитета начали проверять из-за критики от шефа СК РФ Александра Бастрыкина, который обратил внимание на недочеты работы силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Бастрыкин замечал, что некоторые следователи слишком формально подходят к работе и допускают другие ошибки на должностях. Сейчас разнос устроили трем десятка сотрудников, которые занимались бюрократией», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в случае, если сотрудники не исправятся, их ждет наказание от начальства. Для тех, кто ранее получал выговоры от начальства, проверка рискует стать последней на должности, уточнил источник.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Ранее Александр Бастрыкин раскритиковал свердловских следователей за формальный подход к некоторым аспектам работы. Согласно официальным данным, у главы ведомства возникли вопросы еще к нескольким региональным подразделениям СК.