Свердловские силовики, разозлившие Бастрыкина, попали под массовую проверку

Руководство свердловского СК устроило проверку подчиненных после поручения Бастрыкина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин обращал внимание на работу свердловских следователей Фото:

Сотрудников свердловского СУ Следственного комитета начали проверять из-за критики от шефа СК РФ Александра Бастрыкина, который обратил внимание на недочеты работы силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Бастрыкин замечал, что некоторые следователи слишком формально подходят к работе и допускают другие ошибки на должностях. Сейчас разнос устроили трем десятка сотрудников, которые занимались бюрократией», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в случае, если сотрудники не исправятся, их ждет наказание от начальства. Для тех, кто ранее получал выговоры от начальства, проверка рискует стать последней на должности, уточнил источник.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Ранее Александр Бастрыкин раскритиковал свердловских следователей за формальный подход к некоторым аспектам работы. Согласно официальным данным, у главы ведомства возникли вопросы еще к нескольким региональным подразделениям СК.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудников свердловского СУ Следственного комитета начали проверять из-за критики от шефа СК РФ Александра Бастрыкина, который обратил внимание на недочеты работы силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Бастрыкин замечал, что некоторые следователи слишком формально подходят к работе и допускают другие ошибки на должностях. Сейчас разнос устроили трем десятка сотрудников, которые занимались бюрократией», — сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что в случае, если сотрудники не исправятся, их ждет наказание от начальства. Для тех, кто ранее получал выговоры от начальства, проверка рискует стать последней на должности, уточнил источник. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Ранее Александр Бастрыкин раскритиковал свердловских следователей за формальный подход к некоторым аспектам работы. Согласно официальным данным, у главы ведомства возникли вопросы еще к нескольким региональным подразделениям СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...