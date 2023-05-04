Екатеринбуржцы пожаловались на сбои работы сети «Билайн»

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Пресс-конференция по туризму в Доме журналиста. Екатеринбург , телефон, смартфон, интернет
У пользователей «Билайн» перестал работать мобильный и домашний интернет Фото:

У жителей Екатеринбурга, подключенных к сотовому оператору «Билайн», перестали работать домашний и мобильный интернет. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«У „Билайна“ возникли проблемы с интернетом. Домашний и мобильный интернет перестали работать, ничего не загружается», — сказал читатель агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу сотового оператора. На момент публикации ответ получить не удалось.

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У жителей Екатеринбурга, подключенных к сотовому оператору «Билайн», перестали работать домашний и мобильный интернет. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «У „Билайна“ возникли проблемы с интернетом. Домашний и мобильный интернет перестали работать, ничего не загружается», — сказал читатель агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу сотового оператора. На момент публикации ответ получить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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