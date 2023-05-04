04 мая 2023

Больше 340 тысяч челябинцев мучаются от болезней легких

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По мнению минздрава, главным фактором являются не промышленные выбросы, а курение Фото:

В Челябинской области 10% населения страдает заболеваниями органов дыхания. Учитывая, что по данным статистики в регионе проживает 3 млн 407 тысяч 145 человек, то количество больных превышает 340 тысяч. Главный внештатный пульмонолог минздрава области Владимир Антонов опроверг негативное влияние экологии на легкие жителей.

«В Челябинской области 10% населения страдает заболеваниями органов дыхания. Первое место занимает пневмония, далее в структуре заболеваемости расположились бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Все разговоры о том, что мы живем в неблагополучном по экологии регионе и это сказывается на уровне заболеваемости респираторной системы, не совсем верны», — заявил Антонов.

По мнению представителя минздрава, экологические проблемы в первую очередь связаны с обострением заболеваний, а не с их распространенностью в целом. Главным являются не промышленные частицы в воздухе, а фактор курения.

«Именно курение приводит к росту заболеваемости и смертности от респираторных заболеваний. В совокупности с промышленными факторами, когда человек работает на предприятии и выкуривает две пачки в день, эти обстоятельства и становятся опасными для наших пациентов», — отметил Антонов.

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В Челябинской области 10% населения страдает заболеваниями органов дыхания. Учитывая, что по данным статистики в регионе проживает 3 млн 407 тысяч 145 человек, то количество больных превышает 340 тысяч. Главный внештатный пульмонолог минздрава области Владимир Антонов опроверг негативное влияние экологии на легкие жителей. «В Челябинской области 10% населения страдает заболеваниями органов дыхания. Первое место занимает пневмония, далее в структуре заболеваемости расположились бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Все разговоры о том, что мы живем в неблагополучном по экологии регионе и это сказывается на уровне заболеваемости респираторной системы, не совсем верны», — заявил Антонов. По мнению представителя минздрава, экологические проблемы в первую очередь связаны с обострением заболеваний, а не с их распространенностью в целом. Главным являются не промышленные частицы в воздухе, а фактор курения. «Именно курение приводит к росту заболеваемости и смертности от респираторных заболеваний. В совокупности с промышленными факторами, когда человек работает на предприятии и выкуривает две пачки в день, эти обстоятельства и становятся опасными для наших пациентов», — отметил Антонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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