Больше 340 тысяч челябинцев мучаются от болезней легких

05 мая 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

По мнению минздрава, главным фактором являются не промышленные выбросы, а курение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 10% населения страдает заболеваниями органов дыхания. Учитывая, что по данным статистики в регионе проживает 3 млн 407 тысяч 145 человек, то количество больных превышает 340 тысяч. Главный внештатный пульмонолог минздрава области Владимир Антонов опроверг негативное влияние экологии на легкие жителей. «В Челябинской области 10% населения страдает заболеваниями органов дыхания. Первое место занимает пневмония, далее в структуре заболеваемости расположились бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Все разговоры о том, что мы живем в неблагополучном по экологии регионе и это сказывается на уровне заболеваемости респираторной системы, не совсем верны», — заявил Антонов. По мнению представителя минздрава, экологические проблемы в первую очередь связаны с обострением заболеваний, а не с их распространенностью в целом. Главным являются не промышленные частицы в воздухе, а фактор курения. «Именно курение приводит к росту заболеваемости и смертности от респираторных заболеваний. В совокупности с промышленными факторами, когда человек работает на предприятии и выкуривает две пачки в день, эти обстоятельства и становятся опасными для наших пациентов», — отметил Антонов.

В Челябинской области 10% населения страдает заболеваниями органов дыхания. Учитывая, что по данным статистики в регионе проживает 3 млн 407 тысяч 145 человек, то количество больных превышает 340 тысяч. Главный внештатный пульмонолог минздрава области Владимир Антонов опроверг негативное влияние экологии на легкие жителей. «В Челябинской области 10% населения страдает заболеваниями органов дыхания. Первое место занимает пневмония, далее в структуре заболеваемости расположились бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Все разговоры о том, что мы живем в неблагополучном по экологии регионе и это сказывается на уровне заболеваемости респираторной системы, не совсем верны», — заявил Антонов. По мнению представителя минздрава, экологические проблемы в первую очередь связаны с обострением заболеваний, а не с их распространенностью в целом. Главным являются не промышленные частицы в воздухе, а фактор курения. «Именно курение приводит к росту заболеваемости и смертности от респираторных заболеваний. В совокупности с промышленными факторами, когда человек работает на предприятии и выкуривает две пачки в день, эти обстоятельства и становятся опасными для наших пациентов», — отметил Антонов.