Путин выступил с обращением к губернатору и свердловчанам

Путин отправил телеграмму Куйвашеву в преддверии 9 Мая
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех жителей региона с предстоящим Днем Победы. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«9 мая 1945 года навеки останется в истории как триумф сплоченности и духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости. Наш священный долг — бережно хранить память о великом подвиге отцов», — написал Путин в телеграмме Куйвашеву. Также к поздравлениям региона и главы области присоединился председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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