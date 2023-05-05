Путин выступил с обращением к губернатору и свердловчанам

Путин поздравил свердловского губернатора и жителей региона с Днем Победы
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Путин отправил телеграмму Куйвашеву в преддверии 9 Мая Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех жителей региона с предстоящим Днем Победы. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«9 мая 1945 года навеки останется в истории как триумф сплоченности и духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости. Наш священный долг — бережно хранить память о великом подвиге отцов», — написал Путин в телеграмме Куйвашеву. Также к поздравлениям региона и главы области присоединился председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех жителей региона с предстоящим Днем Победы. Об этом сообщает департамент информационной политики. «9 мая 1945 года навеки останется в истории как триумф сплоченности и духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости. Наш священный долг — бережно хранить память о великом подвиге отцов», — написал Путин в телеграмме Куйвашеву. Также к поздравлениям региона и главы области присоединился председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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