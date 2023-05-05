Екатеринбуржцев ожидают массовые перекрытия дорог в праздники. Карта

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Замена трамвайного полотна на проспекте Ленина на пересечении с улицей Карла Либкнехта. Екатеринбург, пробка, регулировщик, гибдд, дпс, проспект ленина, перекрытие дорог
Водителям придется искать пути обхода все майские праздники Фото:

В Екатеринбурге перекроют движение 8 и 9 мая из-за эстафет и торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Ограничение коснутся четырех районов города. Об этом сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга информирует о перекрытиях улиц 8 и 9 мая», — сказано в сообщении. Речь идет о перекрытии дорог в центре города, а также в районах Втузородок, Химмаш и Уралмаш.

Ранее стало известно, что центр Екатеринбурга станет недоступен для пешеходов и автомобилистов в ночь с 5 на 6 мая, а также 7 мая. Все из-за финальных репетиций к 9 мая. Дороги будут перекрыты с 20:00 до 4:00.

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В Екатеринбурге перекроют движение 8 и 9 мая из-за эстафет и торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Ограничение коснутся четырех районов города. Об этом сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу. «Госавтоинспекция Екатеринбурга информирует о перекрытиях улиц 8 и 9 мая», — сказано в сообщении. Речь идет о перекрытии дорог в центре города, а также в районах Втузородок, Химмаш и Уралмаш. Ранее стало известно, что центр Екатеринбурга станет недоступен для пешеходов и автомобилистов в ночь с 5 на 6 мая, а также 7 мая. Все из-за финальных репетиций к 9 мая. Дороги будут перекрыты с 20:00 до 4:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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