Екатеринбуржцев ожидают массовые перекрытия дорог в праздники. Карта

05 мая 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Водителям придется искать пути обхода все майские праздники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге перекроют движение 8 и 9 мая из-за эстафет и торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Ограничение коснутся четырех районов города. Об этом сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу. «Госавтоинспекция Екатеринбурга информирует о перекрытиях улиц 8 и 9 мая», — сказано в сообщении. Речь идет о перекрытии дорог в центре города, а также в районах Втузородок, Химмаш и Уралмаш. Ранее стало известно, что центр Екатеринбурга станет недоступен для пешеходов и автомобилистов в ночь с 5 на 6 мая, а также 7 мая. Все из-за финальных репетиций к 9 мая. Дороги будут перекрыты с 20:00 до 4:00. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

В Екатеринбурге перекроют движение 8 и 9 мая из-за эстафет и торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Ограничение коснутся четырех районов города. Об этом сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу. «Госавтоинспекция Екатеринбурга информирует о перекрытиях улиц 8 и 9 мая», — сказано в сообщении. Речь идет о перекрытии дорог в центре города, а также в районах Втузородок, Химмаш и Уралмаш. Ранее стало известно, что центр Екатеринбурга станет недоступен для пешеходов и автомобилистов в ночь с 5 на 6 мая, а также 7 мая. Все из-за финальных репетиций к 9 мая. Дороги будут перекрыты с 20:00 до 4:00.