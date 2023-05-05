В Екатеринбурге перекроют движение 8 и 9 мая из-за эстафет и торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Ограничение коснутся четырех районов города. Об этом сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга информирует о перекрытиях улиц 8 и 9 мая», — сказано в сообщении. Речь идет о перекрытии дорог в центре города, а также в районах Втузородок, Химмаш и Уралмаш.
Ранее стало известно, что центр Екатеринбурга станет недоступен для пешеходов и автомобилистов в ночь с 5 на 6 мая, а также 7 мая. Все из-за финальных репетиций к 9 мая. Дороги будут перекрыты с 20:00 до 4:00.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.