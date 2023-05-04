Губернатор Махонин вручил награды бойцам спецоперации

05 мая 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин поблагодарил участников СВО за смелость и готовность защищать родину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин накануне Дня Победы встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации. Бойцам СВО он вручил государственные награды, сообщает пресс-служба главы региона. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга орденом Мужества награжден майор запаса Андрей Шикалов. Медали „За отвагу“ вручены старшине запаса Виталию Али оглы Мамедову и майору запаса Владимиру Онегину», — говорится на сайте губернатора и правительства Прикамья. На встрече также присутствовали представители молодежных организаций и школьники. По словам Махонина, такие мероприятия позволяют старшему поколению делиться с молодежью своим опытом и знаниями, прививать любовь к родине.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин накануне Дня Победы встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации. Бойцам СВО он вручил государственные награды, сообщает пресс-служба главы региона. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга орденом Мужества награжден майор запаса Андрей Шикалов. Медали „За отвагу“ вручены старшине запаса Виталию Али оглы Мамедову и майору запаса Владимиру Онегину», — говорится на сайте губернатора и правительства Прикамья. На встрече также присутствовали представители молодежных организаций и школьники. По словам Махонина, такие мероприятия позволяют старшему поколению делиться с молодежью своим опытом и знаниями, прививать любовь к родине.