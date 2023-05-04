Губернатор Махонин вручил награды бойцам спецоперации

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин накануне Дня Победы встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации. Бойцам СВО он вручил государственные награды, сообщает пресс-служба главы региона.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга орденом Мужества награжден майор запаса Андрей Шикалов. Медали „За отвагу“ вручены старшине запаса Виталию Али оглы Мамедову и майору запаса Владимиру Онегину», — говорится на сайте губернатора и правительства Прикамья.
На встрече также присутствовали представители молодежных организаций и школьники. По словам Махонина, такие мероприятия позволяют старшему поколению делиться с молодежью своим опытом и знаниями, прививать любовь к родине.
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