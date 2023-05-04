04 мая 2023

Губернатор Махонин вручил награды бойцам спецоперации

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин поблагодарил участников СВО за смелость и готовность защищать родину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин накануне Дня Победы встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации. Бойцам СВО он вручил государственные награды, сообщает пресс-служба главы региона.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга орденом Мужества награжден майор запаса Андрей Шикалов. Медали „За отвагу“ вручены старшине запаса Виталию Али оглы Мамедову и майору запаса Владимиру Онегину», — говорится на сайте губернатора и правительства Прикамья.

На встрече также присутствовали представители молодежных организаций и школьники. По словам Махонина, такие мероприятия позволяют старшему поколению делиться с молодежью своим опытом и знаниями, прививать любовь к родине.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин накануне Дня Победы встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации. Бойцам СВО он вручил государственные награды, сообщает пресс-служба главы региона. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга орденом Мужества награжден майор запаса Андрей Шикалов. Медали „За отвагу“ вручены старшине запаса Виталию Али оглы Мамедову и майору запаса Владимиру Онегину», — говорится на сайте губернатора и правительства Прикамья. На встрече также присутствовали представители молодежных организаций и школьники. По словам Махонина, такие мероприятия позволяют старшему поколению делиться с молодежью своим опытом и знаниями, прививать любовь к родине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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