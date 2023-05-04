Пермские дезинсекторы потушили природный пожар. Видео

05 мая 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Пермяки одновременно и потушили пожар, и обработали местность от клещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты, обрабатывающие природные территории от клещей заметили природный пожар и оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться. Видео с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Спасибо огромное Святославу и Сергею из центра дезинфекции! Они ехали обрабатывать участки от клещей, заметили пожар и своевременно его потушили», — пишет автор видеозаписи. За короткое время средством для обработки от клещей огонь был потушен. Пермяк, опубликовавший видео отметил, что в случае, если бы огонь продолжил распространяться, то он бы стал представлять угрозу для домов, расположенных поблизости.

Специалисты, обрабатывающие природные территории от клещей заметили природный пожар и оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться. Видео с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Спасибо огромное Святославу и Сергею из центра дезинфекции! Они ехали обрабатывать участки от клещей, заметили пожар и своевременно его потушили», — пишет автор видеозаписи. За короткое время средством для обработки от клещей огонь был потушен. Пермяк, опубликовавший видео отметил, что в случае, если бы огонь продолжил распространяться, то он бы стал представлять угрозу для домов, расположенных поблизости.