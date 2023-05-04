04 мая 2023

Пермские дезинсекторы потушили природный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, трава, огонь
Пермяки одновременно и потушили пожар, и обработали местность от клещей Фото:

Специалисты, обрабатывающие природные территории от клещей заметили природный пожар и оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться. Видео с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Спасибо огромное Святославу и Сергею из центра дезинфекции! Они ехали обрабатывать участки от клещей, заметили пожар и своевременно его потушили», — пишет автор видеозаписи.

За короткое время средством для обработки от клещей огонь был потушен. Пермяк, опубликовавший видео отметил, что в случае, если бы огонь продолжил распространяться, то он бы стал представлять угрозу для домов, расположенных поблизости.

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Специалисты, обрабатывающие природные территории от клещей заметили природный пожар и оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться. Видео с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Спасибо огромное Святославу и Сергею из центра дезинфекции! Они ехали обрабатывать участки от клещей, заметили пожар и своевременно его потушили», — пишет автор видеозаписи. За короткое время средством для обработки от клещей огонь был потушен. Пермяк, опубликовавший видео отметил, что в случае, если бы огонь продолжил распространяться, то он бы стал представлять угрозу для домов, расположенных поблизости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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