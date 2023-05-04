Специалисты, обрабатывающие природные территории от клещей заметили природный пожар и оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться. Видео с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «Плохие новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Спасибо огромное Святославу и Сергею из центра дезинфекции! Они ехали обрабатывать участки от клещей, заметили пожар и своевременно его потушили», — пишет автор видеозаписи.
За короткое время средством для обработки от клещей огонь был потушен. Пермяк, опубликовавший видео отметил, что в случае, если бы огонь продолжил распространяться, то он бы стал представлять угрозу для домов, расположенных поблизости.
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