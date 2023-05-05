ГИБДД Свердловской области ввела ограничение на трассе Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское в Артемовском городском округе. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД.
«На территории Артемовского городского округа Свердловской области введено ограничение движения транспорта. Из-за задымления Госавтоинспекция ввела дополнительные ограничения движения транспорта со 128 по 134 километр автодороги Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское», — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Ранее URA.RU рассказывало об ограничении движения на трассе Верхняя Пышма — Невьянск. Причиной ограничения стало сильное задымление автодороги из-за пожаров.
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