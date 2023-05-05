05 мая 2023

Свердловская Госавтоинспекция перекрыла трассу из-за задымления. Фото

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс, перекрытие движения, трасса челябинск курган
Причина ограничения движения задымление от пожаров Фото:
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Пожары в Свердловской области

ГИБДД Свердловской области ввела ограничение на трассе Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское в Артемовском городском округе. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД.

«На территории Артемовского городского округа Свердловской области введено ограничение движения транспорта. Из-за задымления Госавтоинспекция ввела дополнительные ограничения движения транспорта со 128 по 134 километр автодороги Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское», — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Ранее URA.RU рассказывало об ограничении движения на трассе Верхняя Пышма — Невьянск. Причиной ограничения стало сильное задымление автодороги из-за пожаров.

Ограничение движения на трассе Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское в Артемовском городском округе в связи с задымлением
Ограничение движения на трассе Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское в Артемовском городском округе в связи с задымлением
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ГИБДД Свердловской области ввела ограничение на трассе Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское в Артемовском городском округе. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД. «На территории Артемовского городского округа Свердловской области введено ограничение движения транспорта. Из-за задымления Госавтоинспекция ввела дополнительные ограничения движения транспорта со 128 по 134 километр автодороги Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское», — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД. Ранее URA.RU рассказывало об ограничении движения на трассе Верхняя Пышма — Невьянск. Причиной ограничения стало сильное задымление автодороги из-за пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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