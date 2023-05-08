Свердловский мэр поделился пожарной обстановкой в городском округе

Глава Березовского Писцов сообщил об оперативной обстановке по борьбе с лесными пожарами

На территории ГО действуют два пожара площадью 2384 гектара Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Ситуация, связанная с распространением пожаров на территории Березовского городского округа, до сих пор остается сложной, но контролируемой. Об этом заявил глава Березовского Евгений Писцов, поблагодарив добровольцев и специалистов за работу и помощь в тушении огня.

«Спасибо всем! В очередной раз наш город и область показали, что готовы объединяться в экстремальных условиях, достигая общей победы в сложных испытаниях. Благодаря этим смелым людям удается сдерживать стихию уже несколько дней подряд. Ситуация в округе на данный момент до сих пор остается сложной, но контролируемой», — заявил Писцов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на территории действуют два природных пожара на площади 2384 гектаров. Сегодня работал самолет Ил-76, который сбросил 42 тонны воды на пожар в районе Солнечного и вертолет Ми-8, сбросивший 26 тонн воды в районе Ключевска.

Глава Березовского отметил, что в ликвидации огня участвовали 592 добровольца и 106 специалистов пожаротушения из Авиалесоохраны и МЧС. Писцов добавил, что от министерства общественной безопасности были переданы 75 ранцевых огнетушителя, а по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева предоставили восемь поливочных машин. Глава отметил помощь местных бизнесменов, которые поставляют волонтерам респираторы, воду и горячую пищу.

Ранее URA.RU сообщало о сложной пожароопасной обстановке, сложившейся в Березовском ГО. Глава Березовского обратился к жителям за помощью в тушении лесных пожаров.