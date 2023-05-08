08 мая 2023

Синоптики пообещали в Свердловской области прохладные дни с заморозками

© Служба новостей «URA.RU»
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В День Победы свердловчан ждет похолодание на всей территории Свердловской области, температура воздуха днем поднимется до +9, +14 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Во вторник погоду в Свердловской области будет определять холодный гребень антициклона, протянувшийся на Урал с европейской территории страны. При ясном небе и стихшем ветре выхолаживание приземных слоев воздуха приведет к существенным заморозкам. Дневной прогрев будет более ощутимым, чем 8 мая, но по-прежнему ниже нормы», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По данным синоптика в Свердловской области ожидается +9, +14 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно и без осадков. Ветер западный, северо-западный 1-6 м/с, днем воздух прогреется до +13 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Свердловской области не ожидаются дожди до 15 мая. Об этом заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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В День Победы свердловчан ждет похолодание на всей территории Свердловской области, температура воздуха днем поднимется до +9, +14 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Во вторник погоду в Свердловской области будет определять холодный гребень антициклона, протянувшийся на Урал с европейской территории страны. При ясном небе и стихшем ветре выхолаживание приземных слоев воздуха приведет к существенным заморозкам. Дневной прогрев будет более ощутимым, чем 8 мая, но по-прежнему ниже нормы», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным синоптика в Свердловской области ожидается +9, +14 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно и без осадков. Ветер западный, северо-западный 1-6 м/с, днем воздух прогреется до +13 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Свердловской области не ожидаются дожди до 15 мая. Об этом заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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