Синоптики пообещали в Свердловской области прохладные дни с заморозками

Сегодня лучше надеть теплую одежду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В День Победы свердловчан ждет похолодание на всей территории Свердловской области, температура воздуха днем поднимется до +9, +14 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Во вторник погоду в Свердловской области будет определять холодный гребень антициклона, протянувшийся на Урал с европейской территории страны. При ясном небе и стихшем ветре выхолаживание приземных слоев воздуха приведет к существенным заморозкам. Дневной прогрев будет более ощутимым, чем 8 мая, но по-прежнему ниже нормы», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По данным синоптика в Свердловской области ожидается +9, +14 градусов. В Екатеринбурге будет малооблачно и без осадков. Ветер западный, северо-западный 1-6 м/с, днем воздух прогреется до +13 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Свердловской области не ожидаются дожди до 15 мая. Об этом заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.