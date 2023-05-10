В Челябинске аренда вэйксерфинга доходит до 75 тысяч рублей за день

Большинство компаний рекомендуют новичкам брать сеты от десяти до 20 минут Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске абонемент на целый день вэйксерфинга стоит 75 тысяч рублей. В него включены десять часов катера на озере Сугояк, гидрокостюмы и доски. URA.RU сравнило цены на вейкбординг, серфинг и гидрофойлинг в регионе.

Среди экстремального досуга предлагают серфинг на волнах от катера или «вейксерфинг». На ряду с ним существует вейкбординг (катание за катером с помощью троса) и гидрофойлинг (к низу доски крепится длинная трубка и крыло). При гидрофойлинге доска поднимается над водой и не касается волн.

Цену в 75 тысяч рублей за день аренды катера и экипировки для вейксерфинга назначили в пляжном клубе «Фантастика». Там же, один час катания обойдется в восемь тысяч рублей в будни и девять тысяч в выходные. Отдельно оплачивается инструктор — две тысячи рублей за час.

Большинство компаний аренду вейкбордов и вейксерфов для новичков предлагают сетами. В сеты обычно входит: экипировка, гидрокостюм, доска для катания и инструктор. Сет с тренером у компании «Wake PARK & ShowRink» за 20 минут стоит 3 800 рублей на вейксерфе и две тысячи рублей на вейкборде. Час серфинга без тренера обойдется в 8400 рублей, а минимальная аренда — 2 800 рублей (20 минут). В центре отдыха «Русские забавы» за программу «новичок» просят одну тысячу рублей (десять минут). За это же время без тренера на вейкборде придется отдать 600 рублей, а за час — три тысячи рублей.

Владелец проката Flat Park Владимир Пашнин уточнил стоимость десяти минут на вейкборде — 600 рублей, что в пересчете на час ровняется 3 600 рублей. Десять минут гидрофойла без электромотора стоит 800 рублей. Компания «Efoil» предлагает обучение и прокат гидрофойла с электрическим мотором. Минимальная стоимость ровняется тысяче рублей (15 минут), максимальная — 3500 рублей за час.