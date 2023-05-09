09 мая 2023

В Пермском крае проигравший выборы экс-спикер округа хочет стать мэром

На пост главы Куеды в Пермском крае претендует экс-спикер местной думы Бадртдинов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., отставка, пустое кресло, кресло, кресло главы
Всего на кресло главы Куеды претендуют шесть человек Фото:

На пост главы Куединского округа в Пермском крае претендуют шесть человек. Как сообщил URA.RU источник в политэлитах региона, среди них есть и бывший спикер местной думы Флорид Бадртдинов.

«Бадртдинов в числе других подал документы на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия еще должна рассмотреть их, конечно. Впрочем, как и у других кандидатов», — рассказал собеседник агентства. Кроме Бадртдинова документы на конкурс, который состоится 25 мая, подали Алексей Собянин, Анна Красевич, Павел Трегубов, Владимир Денисенко и Андрей Суслов.

Ранее URA.RU рассказывало, что прежний глава Куеды Анатолий Верхоланцев покинул пост в начале марта. Бадртдинов, возглавлявший местную думу, в 2019 году не прошел собрание, проиграв выборы. Несмотря на такой результат, по данным инсайдеров, его уже представили главе Пермского края Дмитрию Махонину, как кандидата на главу округа.

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На пост главы Куединского округа в Пермском крае претендуют шесть человек. Как сообщил URA.RU источник в политэлитах региона, среди них есть и бывший спикер местной думы Флорид Бадртдинов. «Бадртдинов в числе других подал документы на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия еще должна рассмотреть их, конечно. Впрочем, как и у других кандидатов», — рассказал собеседник агентства. Кроме Бадртдинова документы на конкурс, который состоится 25 мая, подали Алексей Собянин, Анна Красевич, Павел Трегубов, Владимир Денисенко и Андрей Суслов. Ранее URA.RU рассказывало, что прежний глава Куеды Анатолий Верхоланцев покинул пост в начале марта. Бадртдинов, возглавлявший местную думу, в 2019 году не прошел собрание, проиграв выборы. Несмотря на такой результат, по данным инсайдеров, его уже представили главе Пермского края Дмитрию Махонину, как кандидата на главу округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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