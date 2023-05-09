В Пермском крае проигравший выборы экс-спикер округа хочет стать мэром

На пост главы Куеды в Пермском крае претендует экс-спикер местной думы Бадртдинов

Всего на кресло главы Куеды претендуют шесть человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пост главы Куединского округа в Пермском крае претендуют шесть человек. Как сообщил URA.RU источник в политэлитах региона, среди них есть и бывший спикер местной думы Флорид Бадртдинов.

«Бадртдинов в числе других подал документы на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия еще должна рассмотреть их, конечно. Впрочем, как и у других кандидатов», — рассказал собеседник агентства. Кроме Бадртдинова документы на конкурс, который состоится 25 мая, подали Алексей Собянин, Анна Красевич, Павел Трегубов, Владимир Денисенко и Андрей Суслов.

Ранее URA.RU рассказывало, что прежний глава Куеды Анатолий Верхоланцев покинул пост в начале марта. Бадртдинов, возглавлявший местную думу, в 2019 году не прошел собрание, проиграв выборы. Несмотря на такой результат, по данным инсайдеров, его уже представили главе Пермского края Дмитрию Махонину, как кандидата на главу округа.