10 мая 2023

Студентов элитной школы политиков в ХМАО отправят в зону СВО. Инсайд

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«Лидеры изменений Югры 3.0» поедут на СВО Фото:

В ХМАО участников программы «Лидеры изменений Югры 3.0», которую курирует первый вице-губернатор Шипилов, отправят в зону проведения специальной военной операции. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил журналисту URA.RU, что высокопоставленные чиновники из окружного правительства, мэры и депутаты поедут туда с гуманитарной миссией.

«Все участники программы „Лидеры изменений Югры 3.0“, которую курирует первый вице-губернатор Шипилов, в обязательном порядке должны будут съездить в зону СВО. Высокопоставленные чиновники из окружного правительства, депутаты, главы муниципалитетов и общественники поедут туда на неделю с гуманитарной миссией», — поделился инсайдер.

Другой информатор агентства подтвердил, что поездка планируется летом. «Отказаться от нее можно, но в округе дали понять, что понимания это не встретит. Поэтому поедут все, кто заинтересован в развитии карьеры», — добавил собеседник.

Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что президентский фонд возглавит участник «Лидеров изменений Югры». Вице-мэр Октябрьского района Игорь Илык ездил в Мариуполь с гуманитарной миссией, и его называют самой вероятной кандидатурой на пост главы регионального отделения фонда поддержки «Защитники Отечества».

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В ХМАО участников программы «Лидеры изменений Югры 3.0», которую курирует первый вице-губернатор Шипилов, отправят в зону проведения специальной военной операции. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил журналисту URA.RU, что высокопоставленные чиновники из окружного правительства, мэры и депутаты поедут туда с гуманитарной миссией. «Все участники программы „Лидеры изменений Югры 3.0“, которую курирует первый вице-губернатор Шипилов, в обязательном порядке должны будут съездить в зону СВО. Высокопоставленные чиновники из окружного правительства, депутаты, главы муниципалитетов и общественники поедут туда на неделю с гуманитарной миссией», — поделился инсайдер. Другой информатор агентства подтвердил, что поездка планируется летом. «Отказаться от нее можно, но в округе дали понять, что понимания это не встретит. Поэтому поедут все, кто заинтересован в развитии карьеры», — добавил собеседник. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что президентский фонд возглавит участник «Лидеров изменений Югры». Вице-мэр Октябрьского района Игорь Илык ездил в Мариуполь с гуманитарной миссией, и его называют самой вероятной кандидатурой на пост главы регионального отделения фонда поддержки «Защитники Отечества».
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