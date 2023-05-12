Две структуры челябинского экс-депутата Госдумы судятся друг с другом за диваны

Суд между двумя структурами Андрея Барышева объясняется юридическими формальностями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подконтрольная экс-депутату Госдумы Андрею Барышеву фирма «ИнфраИнвест» через суд требует расторгнуть договор о безвозмездном пользовании имуществом с его же фондом «Соцгород». На кону почти 400 кресел, десятки диванов и других предметов мебели, следует из базы судебных дел.

«ООО „ИнфраИнвест“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Челябинскому городскому общественному фонду содействия реализации социальных программ „Соцгород“. Иск предусматривает расторжение договора безвозмездного пользования имуществом от 06.12.2016 года», — говорится в определении суда.

Как следует из документа, среди имущества — 362 кресла, 23 дивана и 38 пуфов разного вида. Передать их фонд должен в течение пяти рабочих дней с даты вступления решения суда по делу.

По договору с минимущества области фонд «Соцгород» два десятилетия безвозмездно использовал 2,8 тысячи кв. метров в Центральном клубе Металлургического района Челябинска для проведения различных мероприятий, работы кружков и секций, ветеранского актива. В октябре 2021 года ведомство уведомило фонд «Соцгород» об одностороннем расторжении договора, в последний раз продленного в 2010 году. В министерстве это решение объяснили нехваткой помещений и тем, что команда Барышева размещала в клубе посторонние организаций. В судах отстоять помещения «Соцгороду» не удалось, надобность в таком количестве мебели отпала.

Барышев в 2016 году избрался в Госдуму по Челябинскому округу при поддержке партии «Единой России». В 2021 году он рассорился с однопартийцами и потерял возможность переизбраться. Сейчас испортивший отношения с властями Барышев в судах с мэрией отстаивает многочисленные бизнес-объекты в Челябинске.