Экс-депутат Госдумы выиграл суд у властей Челябинска

Андрей Барышев отстоял право не сносить его спорные активы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания экс-депутата Госдумы Андрея Барышева сумела обжаловать решение по иску мэрии Челябинска о сносе своих бизнес-активов, в числе которых значится АЗС, котельная и семь других объектов незавершенного строительства. Ходатайство было удовлетворено частично.

«Запретить ООО „ИнфраИнвест“ осуществлять строительство на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0712005:529 в Челябинске на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы в отношении девяти объектов. Запретить ООО „ИнфраИнвест“ и иным лицам совершать сделки, влекущие передачу прав объектов. В остальной части принятые определением арбитражного суда от 29.08.2022 обеспечительные меры отменить», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Ранее мэрия Челябинска добилась 29 августа наложения ареста на заправочную станцию, автомойку и несколько строений, возведенных фирмой «ИнфраИнвест». Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУиЗО) просил суд признать 15 объектов «ИнфраИнвест» самовольными постройками и требовал снести их в течение одного месяца с момента вступления в силу решения суда.

«26 октября 2022 от „Инфраинвест“ в Арбитражный суд области поступило ходатайство об отмене обеспечительных мер. Заявление об отмене обеспечительных мер мотивировано тем, что все объекты, которые просит демонтировать мэрия, на сегодняшний день отсутствуют», — говорится в документах суда.

Арбитражный суд также пояснил, что наложение запрета совершать регистрационные действия в отношении указанного имущества не препятствует собственнику (Барышеву) владеть зданием и использования его по назначению. Запрет на совершение регистрационных действий носит временный характер и обеспечивает баланс интересов участников спора.

Барышев стал депутатом Госдумы в 2016 году при поддержке «Единой России». Не получив поддержку от партии власти к следующим выборам, он стал самовыдвиженцем. Однако, собрав подписи, в избирательную комиссию не явился и участия в выборах принимать не стал. Параллельно с неудачами на политическом поприще у Барышев начались многочисленные судебные тяжбы с властями. Так, в августе областной арбитраж отказал «Соцгороду» в иске к министерству имущества региона, в котором фонд добивается сохранения помещения в Металлургическом районе Челябинска. Общественники указывали, что эти помещения использовали ветеранские и общественные организации, также в них бесплатно работали детские кружки.