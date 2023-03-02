02 марта 2023

Экс-депутат Госдумы не смог отстоять свои ларьки в Челябинске

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Андрей Барышев. Депутат Госдумы от ЕР Челябинск, барышев андрей
Ларьки, принадлежащие Андрею Барышеву, были признаны незаконными и подлежащими сносу Фото:

Арбитражный суд Челябинской области счел законным требования мэрии Челябинска о сносе трех ларьков в районе автовокзала «Северные ворота», принадлежащих компании экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В рамках действующего законодательства администрацией города были изданы распоряжения о сносе самовольных построек. Арбитражным судом Челябинской области вынесено решение об отказе в удовлетворении требований ООО „ПаркСити“ о признании незаконными распоряжений администрации города о сносе самовольных построек», — сообщили URA.RU в мэрии.

Там отметили, что ларьки были признаны объектами капстроительства. К тому же они осуществляли коммерческую деятельность без оформления необходимых документов. Ларьки будут снесены сразу же после вступления решения суда в законную силу.

Согласно базе данных суда, самовольные постройки были выявлены в мае 2020 года. URA.RU пыталось связаться с Барышевым. На звонок он не ответил.

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Арбитражный суд Челябинской области счел законным требования мэрии Челябинска о сносе трех ларьков в районе автовокзала «Северные ворота», принадлежащих компании экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В рамках действующего законодательства администрацией города были изданы распоряжения о сносе самовольных построек. Арбитражным судом Челябинской области вынесено решение об отказе в удовлетворении требований ООО „ПаркСити“ о признании незаконными распоряжений администрации города о сносе самовольных построек», — сообщили URA.RU в мэрии. Там отметили, что ларьки были признаны объектами капстроительства. К тому же они осуществляли коммерческую деятельность без оформления необходимых документов. Ларьки будут снесены сразу же после вступления решения суда в законную силу. Согласно базе данных суда, самовольные постройки были выявлены в мае 2020 года. URA.RU пыталось связаться с Барышевым. На звонок он не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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