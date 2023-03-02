Экс-депутат Госдумы не смог отстоять свои ларьки в Челябинске

03 марта 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Ларьки, принадлежащие Андрею Барышеву, были признаны незаконными и подлежащими сносу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области счел законным требования мэрии Челябинска о сносе трех ларьков в районе автовокзала «Северные ворота», принадлежащих компании экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В рамках действующего законодательства администрацией города были изданы распоряжения о сносе самовольных построек. Арбитражным судом Челябинской области вынесено решение об отказе в удовлетворении требований ООО „ПаркСити“ о признании незаконными распоряжений администрации города о сносе самовольных построек», — сообщили URA.RU в мэрии. Там отметили, что ларьки были признаны объектами капстроительства. К тому же они осуществляли коммерческую деятельность без оформления необходимых документов. Ларьки будут снесены сразу же после вступления решения суда в законную силу. Согласно базе данных суда, самовольные постройки были выявлены в мае 2020 года. URA.RU пыталось связаться с Барышевым. На звонок он не ответил.

Арбитражный суд Челябинской области счел законным требования мэрии Челябинска о сносе трех ларьков в районе автовокзала «Северные ворота», принадлежащих компании экс-депутата Госдумы Андрея Барышева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В рамках действующего законодательства администрацией города были изданы распоряжения о сносе самовольных построек. Арбитражным судом Челябинской области вынесено решение об отказе в удовлетворении требований ООО „ПаркСити“ о признании незаконными распоряжений администрации города о сносе самовольных построек», — сообщили URA.RU в мэрии. Там отметили, что ларьки были признаны объектами капстроительства. К тому же они осуществляли коммерческую деятельность без оформления необходимых документов. Ларьки будут снесены сразу же после вступления решения суда в законную силу. Согласно базе данных суда, самовольные постройки были выявлены в мае 2020 года. URA.RU пыталось связаться с Барышевым. На звонок он не ответил.