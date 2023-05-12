Оперный театр потратит миллионы рублей на квартиры в Екатеринбурге

Театр «Урал Опера Балет» планирует отремонтировать четыре служебные квартиры в районе Уктуса в Екатеринбурге. На это потратят около 2 млн рублей, указано в документах на сайте госзакупок.
«Закупка на право заключения договора на оказание услуг по текущему ремонту квартир по адресу: Екатеринбург ул. Рощинская, д. 44 (находящейся на праве оперативного управления для проживания штатных и внештатных сотрудников заказчика)», — говорится в документе. На ремонт каждой квартиры требуется около 515 тысяч рублей.
В театре подтвердили, что речь идет именно о ремонте служебных квартирах. Их предоставляют неместным артистам, которые входят в состав труппы.
Ранее стало известно, что Свердловский государственный академический театр драмы решил закупить автомобиль SKODA SUPERB. На это планировалось потратить более 4 млн рублей.
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