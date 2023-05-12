Оперный театр потратит миллионы рублей на квартиры в Екатеринбурге

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Новая арфа в оперном театре. Екатеринбург, оркестр, театр оперы и балета, арфа, оперный театр, урал опера
Артистам, которые работают в оперном театре, предоставляются служебные квартиры при необходимости Фото:

Театр «Урал Опера Балет» планирует отремонтировать четыре служебные квартиры в районе Уктуса в Екатеринбурге. На это потратят около 2 млн рублей, указано в документах на сайте госзакупок.

«Закупка на право заключения договора на оказание услуг по текущему ремонту квартир по адресу: Екатеринбург ул. Рощинская, д. 44 (находящейся на праве оперативного управления для проживания штатных и внештатных сотрудников заказчика)», — говорится в документе. На ремонт каждой квартиры требуется около 515 тысяч рублей.

В театре подтвердили, что речь идет именно о ремонте служебных квартирах. Их предоставляют неместным артистам, которые входят в состав труппы.

Ранее стало известно, что Свердловский государственный академический театр драмы решил закупить автомобиль SKODA SUPERB. На это планировалось потратить более 4 млн рублей.

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Театр «Урал Опера Балет» планирует отремонтировать четыре служебные квартиры в районе Уктуса в Екатеринбурге. На это потратят около 2 млн рублей, указано в документах на сайте госзакупок. «Закупка на право заключения договора на оказание услуг по текущему ремонту квартир по адресу: Екатеринбург ул. Рощинская, д. 44 (находящейся на праве оперативного управления для проживания штатных и внештатных сотрудников заказчика)», — говорится в документе. На ремонт каждой квартиры требуется около 515 тысяч рублей. В театре подтвердили, что речь идет именно о ремонте служебных квартирах. Их предоставляют неместным артистам, которые входят в состав труппы. Ранее стало известно, что Свердловский государственный академический театр драмы решил закупить автомобиль SKODA SUPERB. На это планировалось потратить более 4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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