Свердловский драмтеатр проспонсирует чешский автопром

Свердловский драмтеатр закупит SKODA SUPERB за 4,1 млн рублей

07 февраля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Поставщика машины выберут 13 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский государственный академический театр драмы решил закупить автомобиль SKODA SUPERB за 4,1 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Поставка автомобиля SKODA SUPERB для нужд ГАУК СО „СГАТД“. Начальная (максимальная) цена договора: 4 180 666 рублей», — указано в документе. В техническом задании также содержится уточнение, что необходима машина серого цвета 2022 года выпуска. При этом автомобиль должен содержать следующие опции: кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с LED освещением, подсветку пространства для ног спереди, декоративные накладки на порогах дверей, лампы для чтения спереди и сзади, цифровую приборную панель, голосовое управление и многое другое. Кроме этого, обивка салона должна быть из замши, все сидения — с подогревом, а также необходимы передние и задние датчики парковки. Уточняется, что в контракте могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подводить итоги будут 13 февраля. После начала спецоперации России на Украине западные страны начали вводить санкции. Так, автомобильные компании Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover заморозили отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский государственный академический театр драмы решил закупить автомобиль SKODA SUPERB за 4,1 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Поставка автомобиля SKODA SUPERB для нужд ГАУК СО „СГАТД“. Начальная (максимальная) цена договора: 4 180 666 рублей», — указано в документе. В техническом задании также содержится уточнение, что необходима машина серого цвета 2022 года выпуска. При этом автомобиль должен содержать следующие опции: кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с LED освещением, подсветку пространства для ног спереди, декоративные накладки на порогах дверей, лампы для чтения спереди и сзади, цифровую приборную панель, голосовое управление и многое другое. Кроме этого, обивка салона должна быть из замши, все сидения — с подогревом, а также необходимы передние и задние датчики парковки. Уточняется, что в контракте могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подводить итоги будут 13 февраля. После начала спецоперации России на Украине западные страны начали вводить санкции. Так, автомобильные компании Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover заморозили отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ.