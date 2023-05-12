12 мая 2023

В России выпустили снайперский патрон Cheytac в новой комплектации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, пуля, нато, патрон, stock
Российская фирма в рамках импортозамещения выпускает снайперские патроны Фото:

В России начали выпускать из отечественных комплектующих снайперский патрон 10,3×77 миллиметров Cheytac. Об этом заявил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac и начали его серийное производство. Впервые на наши винтовки поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие», — цитирует РИА Новости слова Лобаева.

Еще недавно, по словам главы предприятия разработчика, для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, а порох доставляли из США и Финляндии. Сейчас, как пишет издание, производство полностью работает в режиме импортозамещения.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский машиностроительный завод (КМЗ) отправил новую партию БМП-3 в российские войска в рамках гособоронзаказа. За первый квартал текущего года «Курганмашзавод» поставил БМП столько же, сколько за весь 2019 год.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России начали выпускать из отечественных комплектующих снайперский патрон 10,3×77 миллиметров Cheytac. Об этом заявил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев. «Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac и начали его серийное производство. Впервые на наши винтовки поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие», — цитирует РИА Новости слова Лобаева. Еще недавно, по словам главы предприятия разработчика, для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, а порох доставляли из США и Финляндии. Сейчас, как пишет издание, производство полностью работает в режиме импортозамещения. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский машиностроительный завод (КМЗ) отправил новую партию БМП-3 в российские войска в рамках гособоронзаказа. За первый квартал текущего года «Курганмашзавод» поставил БМП столько же, сколько за весь 2019 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...