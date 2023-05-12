В России выпустили снайперский патрон Cheytac в новой комплектации

13 мая 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Российская фирма в рамках импортозамещения выпускает снайперские патроны Фото: Министерство обороны Великобритании В России начали выпускать из отечественных комплектующих снайперский патрон 10,3×77 миллиметров Cheytac. Об этом заявил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев. «Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac и начали его серийное производство. Впервые на наши винтовки поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие», — цитирует РИА Новости слова Лобаева. Еще недавно, по словам главы предприятия разработчика, для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, а порох доставляли из США и Финляндии. Сейчас, как пишет издание, производство полностью работает в режиме импортозамещения. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский машиностроительный завод (КМЗ) отправил новую партию БМП-3 в российские войска в рамках гособоронзаказа. За первый квартал текущего года «Курганмашзавод» поставил БМП столько же, сколько за весь 2019 год.

В России начали выпускать из отечественных комплектующих снайперский патрон 10,3×77 миллиметров Cheytac. Об этом заявил глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев. «Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac и начали его серийное производство. Впервые на наши винтовки поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие», — цитирует РИА Новости слова Лобаева. Еще недавно, по словам главы предприятия разработчика, для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, а порох доставляли из США и Финляндии. Сейчас, как пишет издание, производство полностью работает в режиме импортозамещения. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский машиностроительный завод (КМЗ) отправил новую партию БМП-3 в российские войска в рамках гособоронзаказа. За первый квартал текущего года «Курганмашзавод» поставил БМП столько же, сколько за весь 2019 год.