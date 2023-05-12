Синоптик рассказал, где в Свердловской области пройдут дожди Метеоролог Пулин: на севере Свердловской области 13 мая пройдут дожди 13 мая 2023 в 06:40 Размер текста - 17 + На севере Свердловской области 13 мая пройдут дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В северной части Свердловской области 13 мая пройдут дожди. Также небольшие осадки, связанные с циклоном над Южным Уралом возможны вдоль южной границы региона, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «На севере Свердловской области на холодном фронте пройдут дожди, от небольших до умеренных. Вдоль южной границы области возможны небольшие осадки, связанные с циклоном над Южным Уралом», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области температура воздуха днем 13 мая составит +16-21 градус, а ночью от -1 до +4 градусов. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +19 градусов, а ночью температура воздуха составит +6-8 градусов. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будет плохая видимость из-за действующего в регионе антициклона. Причиной этому стали очаги лесных пожаров. В северной части Свердловской области 13 мая пройдут дожди. Также небольшие осадки, связанные с циклоном над Южным Уралом возможны вдоль южной границы региона, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «На севере Свердловской области на холодном фронте пройдут дожди, от небольших до умеренных. Вдоль южной границы области возможны небольшие осадки, связанные с циклоном над Южным Уралом», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области температура воздуха днем 13 мая составит +16-21 градус, а ночью от -1 до +4 градусов. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +19 градусов, а ночью температура воздуха составит +6-8 градусов. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будет плохая видимость из-за действующего в регионе антициклона. Причиной этому стали очаги лесных пожаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям