Синоптик рассказал о связи антициклона и задымления в Екатеринбурге

Синоптик Пулин: антициклон повлияет на задымления в Екатеринбурге 12 мая

12 мая 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Задымленность в Екатеринбурге продолжится из-за ветра с очагов пожара Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Антициклон, который действует на территории Свердловской области, вызовет восточные ветра, которые продолжат способствовать задымлению в Екатеринбурге, из-за очагов лесных пожаров расположенных к северо-востоку и к востоку от города. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин. «В пятницу Свердловская область будет расположена на западной периферии антициклона, который находится над территорией Западной Сибири, что вызовет преобладание ветра восточных направлений. Для Екатеринбурга это чревато смогом и задымлением поскольку большая часть очагов возгорания находится к востоку и северо-востоку от города», — поделился прогнозом Пулин в telagram-канале «Погода в Екатеринбурге». Дожди вновь обойдут Свердловскую область стороной. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 13 — 18 градусов тепла. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный и восточный 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит +15 +17 градусов. Ранее жители Екатеринбурга жаловались на едкий смог, который установился в ночь на 11 мая. Задымленность исходила из очагов возгорания в лесах Свердловской области.

Антициклон, который действует на территории Свердловской области, вызовет восточные ветра, которые продолжат способствовать задымлению в Екатеринбурге, из-за очагов лесных пожаров расположенных к северо-востоку и к востоку от города. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин. «В пятницу Свердловская область будет расположена на западной периферии антициклона, который находится над территорией Западной Сибири, что вызовет преобладание ветра восточных направлений. Для Екатеринбурга это чревато смогом и задымлением поскольку большая часть очагов возгорания находится к востоку и северо-востоку от города», — поделился прогнозом Пулин в telagram-канале «Погода в Екатеринбурге». Дожди вновь обойдут Свердловскую область стороной. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 13 — 18 градусов тепла. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный и восточный 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит +15 +17 градусов. Ранее жители Екатеринбурга жаловались на едкий смог, который установился в ночь на 11 мая. Задымленность исходила из очагов возгорания в лесах Свердловской области.