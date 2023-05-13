13 мая 2023
12 мая 2023

Жители Нижневартовска жалуются на запах гари и пожар за переправой на Оби. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Салаирском. Тюмень , дым, лес, смог
Жителей пугает дым и запах гари за переправой на Оби Фото:

Жителей Нижневартовска (ХМАО) обеспокоил едкий запах дыма и непотушенный пожар на противоположном берегу Оби. Соответствующий пост размещен в социальной сети.

«Горит, весь город в дыму. Я сейчас на переправе. Похоже на той стороне уже лес горит», — написал пользователь telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». В комментариях подписчики сообщают, что днем за переправой виднелся только один столб дыма. Информация об этом была передана в соответствующие службы. На данный момент появилось огненное зарево.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО — Югре. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском районе горит сухая трава. В тушении пожара принимают участие лесопожарные службы и добровольцы.

Огненное зарево на противоположном берегу Оби.
Огненное зарево на противоположном берегу Оби.

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Жителей Нижневартовска (ХМАО) обеспокоил едкий запах дыма и непотушенный пожар на противоположном берегу Оби. Соответствующий пост размещен в социальной сети. «Горит, весь город в дыму. Я сейчас на переправе. Похоже на той стороне уже лес горит», — написал пользователь telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». В комментариях подписчики сообщают, что днем за переправой виднелся только один столб дыма. Информация об этом была передана в соответствующие службы. На данный момент появилось огненное зарево. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО — Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском районе горит сухая трава. В тушении пожара принимают участие лесопожарные службы и добровольцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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