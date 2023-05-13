Жители Нижневартовска жалуются на запах гари и пожар за переправой на Оби. Фото

14 мая 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Жителей пугает дым и запах гари за переправой на Оби Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Нижневартовска (ХМАО) обеспокоил едкий запах дыма и непотушенный пожар на противоположном берегу Оби. Соответствующий пост размещен в социальной сети. «Горит, весь город в дыму. Я сейчас на переправе. Похоже на той стороне уже лес горит», — написал пользователь telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». В комментариях подписчики сообщают, что днем за переправой виднелся только один столб дыма. Информация об этом была передана в соответствующие службы. На данный момент появилось огненное зарево. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО — Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском районе горит сухая трава. В тушении пожара принимают участие лесопожарные службы и добровольцы. Огненное зарево на противоположном берегу Оби. telegram-канал «Типичный краб.Нижневартовск»

Жителей Нижневартовска (ХМАО) обеспокоил едкий запах дыма и непотушенный пожар на противоположном берегу Оби. Соответствующий пост размещен в социальной сети. «Горит, весь город в дыму. Я сейчас на переправе. Похоже на той стороне уже лес горит», — написал пользователь telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». В комментариях подписчики сообщают, что днем за переправой виднелся только один столб дыма. Информация об этом была передана в соответствующие службы. На данный момент появилось огненное зарево. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО — Югре. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском районе горит сухая трава. В тушении пожара принимают участие лесопожарные службы и добровольцы.