В ХМАО спасатели тушат крупный очаг возгорания

13 мая 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Причина возгорания — несоблюдение жителями правил пожарной безопасности Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Ханты-Мансийском районе пожарные службы и добровольцы тушат ландшафтный пожар. По информации департамента недропользования Югры, горит сухая трава. «В Ханты-Мансийском районе лесопожарные службы тушат ландшафтный пожар. Привлечены добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса. Возгорание возникло в пойменной части, горит сухая трава», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Причиной пожара стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) днем 13 мая возможно усиление смога и запаха дыма из-за пожаров в Тюменской и Свердловской областях. В Советском районе Югры Роспотребнадзор проверил воздух на наличие вредных примесей, так как в районе присутствует задымленность.

В Ханты-Мансийском районе пожарные службы и добровольцы тушат ландшафтный пожар. По информации департамента недропользования Югры, горит сухая трава. «В Ханты-Мансийском районе лесопожарные службы тушат ландшафтный пожар. Привлечены добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса. Возгорание возникло в пойменной части, горит сухая трава», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Причиной пожара стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) днем 13 мая возможно усиление смога и запаха дыма из-за пожаров в Тюменской и Свердловской областях. В Советском районе Югры Роспотребнадзор проверил воздух на наличие вредных примесей, так как в районе присутствует задымленность.