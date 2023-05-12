12 мая 2023

В ХМАО спасатели тушат крупный очаг возгорания

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, пожарный
Причина возгорания — несоблюдение жителями правил пожарной безопасности Фото:
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В Ханты-Мансийском районе пожарные службы и добровольцы тушат ландшафтный пожар. По информации департамента недропользования Югры, горит сухая трава.

«В Ханты-Мансийском районе лесопожарные службы тушат ландшафтный пожар. Привлечены добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса. Возгорание возникло в пойменной части, горит сухая трава», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Причиной пожара стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) днем 13 мая возможно усиление смога и запаха дыма из-за пожаров в Тюменской и Свердловской областях. В Советском районе Югры Роспотребнадзор проверил воздух на наличие вредных примесей, так как в районе присутствует задымленность.

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В Ханты-Мансийском районе пожарные службы и добровольцы тушат ландшафтный пожар. По информации департамента недропользования Югры, горит сухая трава. «В Ханты-Мансийском районе лесопожарные службы тушат ландшафтный пожар. Привлечены добровольцы гуманитарного добровольческого корпуса. Возгорание возникло в пойменной части, горит сухая трава», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Причиной пожара стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) днем 13 мая возможно усиление смога и запаха дыма из-за пожаров в Тюменской и Свердловской областях. В Советском районе Югры Роспотребнадзор проверил воздух на наличие вредных примесей, так как в районе присутствует задымленность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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