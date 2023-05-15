На каких квартирах Екатеринбурга больше всего зарабатывают застройщики

Больший доход застройщикам приносят продажи двухкомнатных квартир в Екатеринбурге

15 мая 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Выручка застройщиков с продаж двухкомнатных квартир в Екатеринбурге составила 37% от общей суммы проданных объектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самой значимой для застройщиков категорией квартир в Екатеринбурге на первичном рынке являются двухкомнатные. Они занимают около 38% по реализованной площади и 37% по выручке. Информация об этом появилась в telegram-канале REBURG EKB. Доля двухкомнатных квартир на рынке строящегося жилья в первом квартале 2023 года составила 31% и занимает второе место, уступая однокомнатным квартирам (37%). Несмотря на это по реализованной площади в Екатеринбурге «двушки» заняли 38% площади, что является большинством, также как и по выручке — 37%. «Однушки» заняли 29% реализованной площади, а их выручка составила 31% от общей суммы проданных объектов. Стоит отметить, что у жителей Екатеринбурга вырос спрос на студии со средней площадью 24 квадратных метров. «Существует такой штамп — девелоперы проектируют много студий, потому что спрос на них выше. Это же бизнес, вот и строят то, что покупают», — сказано в сообщении telegram-канала. Доля студий на рынке строящегося жилья в первом квартале 2023 года составила 18% от общего числа договоров долевого участия в строительстве. Но в реализованных квадратных метрах и в выручке это составляет лишь 9%. За первый квартал 2023 года спрос на покупку квартир в новостройках Екатеринбурга вырос на 5,9%. Девелоперы Екатеринбурга и Тюмени продолжают застраивать города новыми жилыми комплексами, несмотря на сокращение проектов в Москве и Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге продажа двухкомнатных квартир приносит самый большой доход для застройщиков Инфографика: telegram-канал REBURG EKB Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самой значимой для застройщиков категорией квартир в Екатеринбурге на первичном рынке являются двухкомнатные. Они занимают около 38% по реализованной площади и 37% по выручке. Информация об этом появилась в telegram-канале REBURG EKB. Доля двухкомнатных квартир на рынке строящегося жилья в первом квартале 2023 года составила 31% и занимает второе место, уступая однокомнатным квартирам (37%). Несмотря на это по реализованной площади в Екатеринбурге «двушки» заняли 38% площади, что является большинством, также как и по выручке — 37%. «Однушки» заняли 29% реализованной площади, а их выручка составила 31% от общей суммы проданных объектов. Стоит отметить, что у жителей Екатеринбурга вырос спрос на студии со средней площадью 24 квадратных метров. «Существует такой штамп — девелоперы проектируют много студий, потому что спрос на них выше. Это же бизнес, вот и строят то, что покупают», — сказано в сообщении telegram-канала. Доля студий на рынке строящегося жилья в первом квартале 2023 года составила 18% от общего числа договоров долевого участия в строительстве. Но в реализованных квадратных метрах и в выручке это составляет лишь 9%. За первый квартал 2023 года спрос на покупку квартир в новостройках Екатеринбурга вырос на 5,9%. Девелоперы Екатеринбурга и Тюмени продолжают застраивать города новыми жилыми комплексами, несмотря на сокращение проектов в Москве и Санкт-Петербурге.