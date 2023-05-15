Мэрия Екатеринбурга требует снести забор возле «Мытного двора» на участке под ресторан

16 мая 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

На участке возле «Мытного двора» компания «Урал-Вест» планировала построить ресторан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Екатеринбурга подала иск к застройщику «Урал-Вест», который арендует участок на перекрестке 8 Марта — Малышева возле «Мытного двора». Власти требуют снести монолитную стену, которая там есть, и прекратить работы. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Администрации Екатеринбурга обратилась в суд с исковым заявлением к „Урал-Вест“ об обязании по сносу самовольного строительства — монолитной стены Г-образной формы […] и привести земельный участок в состояние, предшествовавшее началу строительных работ в течении шести месяцев с момента вступления решения в законную силу», — говорится в материалах дела. Также чиновники попросили обязать застройщика остановить работы на участке и запретить ему регистрационные действия — эти требования удовлетворил. Рассмотрение основного иска назначено на 21 июня. К спору также планируют привлечь Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Ранее компания «Урал-Вест» подала суд к министерству по управлению государственным имуществом региона. Девелопер пытается отстоять права на участок, где некогда планировал строительство ресторана, так как по инициативе чиновников его перевели в категорию территорий общего пользования, что запрещает на нем любое строительство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Екатеринбурга подала иск к застройщику «Урал-Вест», который арендует участок на перекрестке 8 Марта — Малышева возле «Мытного двора». Власти требуют снести монолитную стену, которая там есть, и прекратить работы. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Администрации Екатеринбурга обратилась в суд с исковым заявлением к „Урал-Вест“ об обязании по сносу самовольного строительства — монолитной стены Г-образной формы […] и привести земельный участок в состояние, предшествовавшее началу строительных работ в течении шести месяцев с момента вступления решения в законную силу», — говорится в материалах дела. Также чиновники попросили обязать застройщика остановить работы на участке и запретить ему регистрационные действия — эти требования удовлетворил. Рассмотрение основного иска назначено на 21 июня. К спору также планируют привлечь Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Ранее компания «Урал-Вест» подала суд к министерству по управлению государственным имуществом региона. Девелопер пытается отстоять права на участок, где некогда планировал строительство ресторана, так как по инициативе чиновников его перевели в категорию территорий общего пользования, что запрещает на нем любое строительство.