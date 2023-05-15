15 мая 2023

Мэрия Екатеринбурга требует снести забор возле «Мытного двора» на участке под ресторан

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Екатеринбург с крыши "Рубина", улица 8марта, городской пейзаж, мытный двор, храм большой златоуст
На участке возле «Мытного двора» компания «Урал-Вест» планировала построить ресторан Фото:

Администрация Екатеринбурга подала иск к застройщику «Урал-Вест», который арендует участок на перекрестке 8 Марта — Малышева возле «Мытного двора». Власти требуют снести монолитную стену, которая там есть, и прекратить работы. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Администрации Екатеринбурга обратилась в суд с исковым заявлением к „Урал-Вест“ об обязании по сносу самовольного строительства — монолитной стены Г-образной формы […] и привести земельный участок в состояние, предшествовавшее началу строительных работ в течении шести месяцев с момента вступления решения в законную силу», — говорится в материалах дела.

Также чиновники попросили обязать застройщика остановить работы на участке и запретить ему регистрационные действия — эти требования удовлетворил. Рассмотрение основного иска назначено на 21 июня. К спору также планируют привлечь Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Ранее компания «Урал-Вест» подала суд к министерству по управлению государственным имуществом региона. Девелопер пытается отстоять права на участок, где некогда планировал строительство ресторана, так как по инициативе чиновников его перевели в категорию территорий общего пользования, что запрещает на нем любое строительство.

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Администрация Екатеринбурга подала иск к застройщику «Урал-Вест», который арендует участок на перекрестке 8 Марта — Малышева возле «Мытного двора». Власти требуют снести монолитную стену, которая там есть, и прекратить работы. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Администрации Екатеринбурга обратилась в суд с исковым заявлением к „Урал-Вест“ об обязании по сносу самовольного строительства — монолитной стены Г-образной формы […] и привести земельный участок в состояние, предшествовавшее началу строительных работ в течении шести месяцев с момента вступления решения в законную силу», — говорится в материалах дела. Также чиновники попросили обязать застройщика остановить работы на участке и запретить ему регистрационные действия — эти требования удовлетворил. Рассмотрение основного иска назначено на 21 июня. К спору также планируют привлечь Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Ранее компания «Урал-Вест» подала суд к министерству по управлению государственным имуществом региона. Девелопер пытается отстоять права на участок, где некогда планировал строительство ресторана, так как по инициативе чиновников его перевели в категорию территорий общего пользования, что запрещает на нем любое строительство.
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