В Минцифры рассказали, когда заработает реестр военнообязанных

Глава Минцифры Шадаев: реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву
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Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву, заявил Максут Шадаев Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Единый реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву по плану. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время конференции «Телеком: перезагрузка».

«Заработает быстро, я думаю. <…> Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали», — заявил Шадаев во время конференции, которая велась на сайте информационной группы ComNews.

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В середине апреля Максут Шадаев впервые заявил, что единый реестр военнообязанных заработает с осеннего призыва. Такая система нужна для улучшения системы работы военных комиссариатов.

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Единый реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву по плану. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время конференции «Телеком: перезагрузка». «Заработает быстро, я думаю. <…> Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали», — заявил Шадаев во время конференции, которая велась на сайте информационной группы ComNews. В середине апреля Максут Шадаев впервые заявил, что единый реестр военнообязанных заработает с осеннего призыва. Такая система нужна для улучшения системы работы военных комиссариатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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