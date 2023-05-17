В Минцифры рассказали, когда заработает реестр военнообязанных

Единый реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву по плану. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время конференции «Телеком: перезагрузка».
«Заработает быстро, я думаю. <…> Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали», — заявил Шадаев во время конференции, которая велась на сайте информационной группы ComNews.
В середине апреля Максут Шадаев впервые заявил, что единый реестр военнообязанных заработает с осеннего призыва. Такая система нужна для улучшения системы работы военных комиссариатов.
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