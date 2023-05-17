17 мая 2023

В Екатеринбурге горит Уктусский лесопарк. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, первоуральский городской округ, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, дым в лесу
Очевидцы говорят, что издалека заметно четыре небольших пожара (архивное фото) Фото:

В Уктусском лесопарке в Екатеринбурге горит лес. Дым над районом заметили горожане.

«Сразу в четырех местах [горит]. Уктус», — сообщает свидетель.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там обещали уточнить информацию по поводу возгорания и вернуться с обратной связью.

В настоящее время в Свердловской области бушуют лесные пожары. Более 60% возгораний произошли из-за поджогов. Данную информацию озвучил замначальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.

Дополнено в 13:37. В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что площадь, которая горит в лесопарке, находится в ведении Авиалесоохраны. Корреспонденту посоветовали обратиться туда.

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В Уктусском лесопарке в Екатеринбурге горит лес. Дым над районом заметили горожане. «Сразу в четырех местах [горит]. Уктус», — сообщает свидетель. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там обещали уточнить информацию по поводу возгорания и вернуться с обратной связью. В настоящее время в Свердловской области бушуют лесные пожары. Более 60% возгораний произошли из-за поджогов. Данную информацию озвучил замначальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин. Дополнено в 13:37. В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что площадь, которая горит в лесопарке, находится в ведении Авиалесоохраны. Корреспонденту посоветовали обратиться туда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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