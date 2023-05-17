В Уктусском лесопарке в Екатеринбурге горит лес. Дым над районом заметили горожане.
«Сразу в четырех местах [горит]. Уктус», — сообщает свидетель.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там обещали уточнить информацию по поводу возгорания и вернуться с обратной связью.
В настоящее время в Свердловской области бушуют лесные пожары. Более 60% возгораний произошли из-за поджогов. Данную информацию озвучил замначальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.
Дополнено в 13:37. В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что площадь, которая горит в лесопарке, находится в ведении Авиалесоохраны. Корреспонденту посоветовали обратиться туда.
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