Пермячка отсудила деньги у фирмы после многолетнего спора из-за аварии

18 мая 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Судья удовлетворил требования пермячки только частично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермячка подала в суд на частную компанию, от которой уже несколько лет не получает положенных выплат на бытовые медицинские расходы за аварию 31-летней давности. Женщина потребовала от организации вернуть долг в размере около 580 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Кировского районного суда. «Истец обратилась в суд с иском к АО „Стройиндустрия“ о взыскании задолженности в возмещение расходов на бытовой уход с учетом индексации в размере 579 507,36 рублей», — говорится в решении. Также пермячка потребовала выплатить ей 231 тысячу рублей процентов за пользование чужим имуществом. Согласно мирному заключению 1996 года, компания обязалась ежемесячно выплачивать 50% минимальной заработной платы в возмещение расходов на бытовой уход. Соглашение было достигнуто после того, как пермячка попала в серьезную аварию с водителем организации в 1992 году. Из-за этого ей пришлось ампутировать часть ноги. Как заявила в суде истец, положенные выплаты она не получала с августа 2008 года. Суд удовлетворил требования только частично, так как выяснилось, что пермячка апеллировала к неправильному критерию индексации суммы возмещения вреда. Также стало известно, что в пользу пострадавшей уже было взыскано с фирмы более 100 тысяч рублей за долг по выплатам за период 2008—2020 годов. В итоге судья постановил взыскать 61 тысячу рублей в пользу истца, включая проценты за пользование чужим имуществом за период с 2020 по 2022 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермячка подала в суд на частную компанию, от которой уже несколько лет не получает положенных выплат на бытовые медицинские расходы за аварию 31-летней давности. Женщина потребовала от организации вернуть долг в размере около 580 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Кировского районного суда. «Истец обратилась в суд с иском к АО „Стройиндустрия“ о взыскании задолженности в возмещение расходов на бытовой уход с учетом индексации в размере 579 507,36 рублей», — говорится в решении. Также пермячка потребовала выплатить ей 231 тысячу рублей процентов за пользование чужим имуществом. Согласно мирному заключению 1996 года, компания обязалась ежемесячно выплачивать 50% минимальной заработной платы в возмещение расходов на бытовой уход. Соглашение было достигнуто после того, как пермячка попала в серьезную аварию с водителем организации в 1992 году. Из-за этого ей пришлось ампутировать часть ноги. Как заявила в суде истец, положенные выплаты она не получала с августа 2008 года. Суд удовлетворил требования только частично, так как выяснилось, что пермячка апеллировала к неправильному критерию индексации суммы возмещения вреда. Также стало известно, что в пользу пострадавшей уже было взыскано с фирмы более 100 тысяч рублей за долг по выплатам за период 2008—2020 годов. В итоге судья постановил взыскать 61 тысячу рублей в пользу истца, включая проценты за пользование чужим имуществом за период с 2020 по 2022 год.