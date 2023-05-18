В Свердловской области летчики ЦВО осваивают боевые вертолеты

Пресс-служба ЦВО: молодые летчики завершают обучение на боевых вертолетах в Свердловской области

Летчики отрабатывают различные элементы в управлении вертолетом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летчики-выпускники 2022 года из соединения армейской авиации Центрального военного округа в Свердловской области завершают первый этап освоения боевых ударных вертолетов Ми-24П «Крокодил». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Во время учебно-тренировочных полетов летчики отрабатывают элементы пилотирования в простых метеоусловиях. Практикуется взлет и полет над аэродромом для запоминания ориентиров в летних условиях, контрольное висение над взлетной площадкой и подлет к аэродрому», — рассказали на портале Минобороны РФ.

Процесс обучения на боевых машинах контролируют летчики-инструкторы. «Действия лейтенантов оценивается и принимается решение о допуске молодых летчиков к продвижению по программе освоения боевых машин», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало об участии армейской авиации Центрального военного округа в тушении лесных пожаров в Свердловской области. Вертолеты Ми-8, оборудованные водосливными устройствами, с первых дней были задействованы в ликвидации многочисленных очагов огня.