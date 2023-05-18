18 мая 2023

В Свердловской области летчики ЦВО осваивают боевые вертолеты

Пресс-служба ЦВО: молодые летчики завершают обучение на боевых вертолетах в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, ми-24, военная авиация, военный вертолет, ударный вертолет, вкс россии
Летчики отрабатывают различные элементы в управлении вертолетом Фото:

Летчики-выпускники 2022 года из соединения армейской авиации Центрального военного округа в Свердловской области завершают первый этап освоения боевых ударных вертолетов Ми-24П «Крокодил». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Во время учебно-тренировочных полетов летчики отрабатывают элементы пилотирования в простых метеоусловиях. Практикуется взлет и полет над аэродромом для запоминания ориентиров в летних условиях, контрольное висение над взлетной площадкой и подлет к аэродрому», — рассказали на портале Минобороны РФ.

Процесс обучения на боевых машинах контролируют летчики-инструкторы. «Действия лейтенантов оценивается и принимается решение о допуске молодых летчиков к продвижению по программе освоения боевых машин», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало об участии армейской авиации Центрального военного округа в тушении лесных пожаров в Свердловской области. Вертолеты Ми-8, оборудованные водосливными устройствами, с первых дней были задействованы в ликвидации многочисленных очагов огня.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Летчики-выпускники 2022 года из соединения армейской авиации Центрального военного округа в Свердловской области завершают первый этап освоения боевых ударных вертолетов Ми-24П «Крокодил». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «Во время учебно-тренировочных полетов летчики отрабатывают элементы пилотирования в простых метеоусловиях. Практикуется взлет и полет над аэродромом для запоминания ориентиров в летних условиях, контрольное висение над взлетной площадкой и подлет к аэродрому», — рассказали на портале Минобороны РФ. Процесс обучения на боевых машинах контролируют летчики-инструкторы. «Действия лейтенантов оценивается и принимается решение о допуске молодых летчиков к продвижению по программе освоения боевых машин», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало об участии армейской авиации Центрального военного округа в тушении лесных пожаров в Свердловской области. Вертолеты Ми-8, оборудованные водосливными устройствами, с первых дней были задействованы в ликвидации многочисленных очагов огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...