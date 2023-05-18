Свердловские власти потратят сотни миллионов на новые школы

Губернатор Куйвашев направил 328 миллионов рублей на строительство школ в Серове и Косулино

19 мая 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

В Косулино и Серове появятся новые школы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 328 миллионов рублей на завершение строительства школ в Серове и Косулино. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона. «Объем финансирования на строительство в 2023 году увеличивается на 328 миллионов рублей за счет средств из федерального бюджета. Деньги направлены на строительство школы в селе Косулино Белоярского городского округа и в городе Серове», — сказано в сообщении. На сегодняшний день готовность новой школы в Косулино составляет 75%. Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. Готовность школы на 1275 мест в Серове составляет 60%. Ее сдача планируется в четвертом квартале 2023 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 328 миллионов рублей на завершение строительства школ в Серове и Косулино. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона. «Объем финансирования на строительство в 2023 году увеличивается на 328 миллионов рублей за счет средств из федерального бюджета. Деньги направлены на строительство школы в селе Косулино Белоярского городского округа и в городе Серове», — сказано в сообщении. На сегодняшний день готовность новой школы в Косулино составляет 75%. Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. Готовность школы на 1275 мест в Серове составляет 60%. Ее сдача планируется в четвертом квартале 2023 года.