Свердловские власти потратят сотни миллионов на новые школы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 328 миллионов рублей на завершение строительства школ в Серове и Косулино. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.
«Объем финансирования на строительство в 2023 году увеличивается на 328 миллионов рублей за счет средств из федерального бюджета. Деньги направлены на строительство школы в селе Косулино Белоярского городского округа и в городе Серове», — сказано в сообщении.
На сегодняшний день готовность новой школы в Косулино составляет 75%. Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на третий квартал текущего года. Готовность школы на 1275 мест в Серове составляет 60%. Ее сдача планируется в четвертом квартале 2023 года.
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