США внесли два пермских завода в список санкций

Пермские предприятия АО «Машиностроитель» и ОАО «Мотовилихинские заводы» попали под санкции США

19 мая 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Под ограничения попали «Мотовилихинские заводы» и «Машиностроитель» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США внесли в список санкций два пермских предприятия АО «Машиностроитель» и ОАО «Мотовилихинские заводы». Соответствующий документ минторга США был опубликован на сайте информации правительства страны. «Документ добавляет к списку организации: АО «Пермский завод «Машиностроитель»», ОАО «Мотовилихинские заводы», — говорится в документе. Всего документ добавляет 71 организацию. В список были внесены помимо российских компаний еще предприятия из Армении и Киргизстана. Документ предполагает ограничения на экспорт и реэкспорт промышленных изделий заводов. Множество пермских предприятий, в том числе «Мотовилихинские заводы», «Машиностроитель», «ОДК-Пермские моторы», «Уралхим» и другие уже находятся под ограничениями Евросоюза, Канады и Украины. После начала спецоперации на территории Украины и Донбасса западные страны начали оказывать санкционное давление на экономику и военно-промышленный комплекс России. Несмотря на это аналитики дают положительные прогнозы относительно экономического развития РФ.

США внесли в список санкций два пермских предприятия АО «Машиностроитель» и ОАО «Мотовилихинские заводы». Соответствующий документ минторга США был опубликован на сайте информации правительства страны. «Документ добавляет к списку организации: АО «Пермский завод «Машиностроитель»», ОАО «Мотовилихинские заводы», — говорится в документе. Всего документ добавляет 71 организацию. В список были внесены помимо российских компаний еще предприятия из Армении и Киргизстана. Документ предполагает ограничения на экспорт и реэкспорт промышленных изделий заводов. Множество пермских предприятий, в том числе «Мотовилихинские заводы», «Машиностроитель», «ОДК-Пермские моторы», «Уралхим» и другие уже находятся под ограничениями Евросоюза, Канады и Украины. После начала спецоперации на территории Украины и Донбасса западные страны начали оказывать санкционное давление на экономику и военно-промышленный комплекс России. Несмотря на это аналитики дают положительные прогнозы относительно экономического развития РФ.