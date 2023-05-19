США внесли два пермских завода в список санкций

США внесли в список санкций два пермских предприятия АО «Машиностроитель» и ОАО «Мотовилихинские заводы». Соответствующий документ минторга США был опубликован на сайте информации правительства страны.
«Документ добавляет к списку организации: АО «Пермский завод «Машиностроитель»», ОАО «Мотовилихинские заводы», — говорится в документе. Всего документ добавляет 71 организацию.
В список были внесены помимо российских компаний еще предприятия из Армении и Киргизстана. Документ предполагает ограничения на экспорт и реэкспорт промышленных изделий заводов. Множество пермских предприятий, в том числе «Мотовилихинские заводы», «Машиностроитель», «ОДК-Пермские моторы», «Уралхим» и другие уже находятся под ограничениями Евросоюза, Канады и Украины.
После начала спецоперации на территории Украины и Донбасса западные страны начали оказывать санкционное давление на экономику и военно-промышленный комплекс России. Несмотря на это аналитики дают положительные прогнозы относительно экономического развития РФ.
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