В Чусовском городском округе (Пермский край) сдают в аренду нефтебазу с бомбоубежищем. Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Бизнес».
«Нефтебаза по хранению, перевалке и отпуску нефтепродуктов. Низкая налоговая ставка обуславливается наличием бомбоубежища на территории базы. Полностью введена в эксплуатацию, имеется вся документация», — говорится в объявлении.
Резервуарный парк нефтебазы состоит из восемнадцати резервуаров, общий объем которых составляет 6800 кубических метров. На территории расположены гаражный и технический комплексы, складские помещения и оборудованный железнодорожный путь. Стоимость аренды нефтебазы — 45 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Перми на продажу выставили производственно-технологический комплекс «Муллинская нефтебаза» с буровой скважиной. Актив стоит более 142 миллионов рублей.
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