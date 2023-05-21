21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

В Пермском крае сдают в аренду нефтебазу с бомбоубежищем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аренда нефтебазы обойдется в 45 миллионов рублей Фото:

В Чусовском городском округе (Пермский край) сдают в аренду нефтебазу с бомбоубежищем. Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Бизнес».

«Нефтебаза по хранению, перевалке и отпуску нефтепродуктов. Низкая налоговая ставка обуславливается наличием бомбоубежища на территории базы. Полностью введена в эксплуатацию, имеется вся документация», — говорится в объявлении.

Резервуарный парк нефтебазы состоит из восемнадцати резервуаров, общий объем которых составляет 6800 кубических метров. На территории расположены гаражный и технический комплексы, складские помещения и оборудованный железнодорожный путь. Стоимость аренды нефтебазы — 45 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Перми на продажу выставили производственно-технологический комплекс «Муллинская нефтебаза» с буровой скважиной. Актив стоит более 142 миллионов рублей.

Нефтебаза сдается в аренду за 45 миллионов рублей
Нефтебаза сдается в аренду за 45 миллионов рублей

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В Чусовском городском округе (Пермский край) сдают в аренду нефтебазу с бомбоубежищем. Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito в разделе «Бизнес». «Нефтебаза по хранению, перевалке и отпуску нефтепродуктов. Низкая налоговая ставка обуславливается наличием бомбоубежища на территории базы. Полностью введена в эксплуатацию, имеется вся документация», — говорится в объявлении. Резервуарный парк нефтебазы состоит из восемнадцати резервуаров, общий объем которых составляет 6800 кубических метров. На территории расположены гаражный и технический комплексы, складские помещения и оборудованный железнодорожный путь. Стоимость аренды нефтебазы — 45 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Перми на продажу выставили производственно-технологический комплекс «Муллинская нефтебаза» с буровой скважиной. Актив стоит более 142 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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