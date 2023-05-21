21 мая 2023

Свердловские предприятия усиливают антидроновую безопасность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, дрон, аэро съемка
Промышленные предприятия занимаются не только информационной безопасностью, но и антидроновой Фото:

Промышленные предприятия Свердловской области обращают внимание не только на информационную безопасность, но и на антидроновую. Об этом рассказал вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Даниил Мазуровский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной неделе предпринимательства в регионе.

«Бизнес достиг равновесия, но это не повод нам расслабляться, потому что проблемные вопросы есть. И мероприятия [которые проводит УТПП] направлены на поиск решений этих вопросов […] Особую актуальность приобретают мероприятия, касающиеся бизнес-безопасности. Причем как в традиционных аспектах, например, информационной, так и кибербезопасность. И, как ни странно, антидроновая безопасность. Наши промышленные предприятия озаботились этой тематикой», — отметил Мазуровский.

В Свердловской области с 22 по 26 мая проходит Уральская бизнес-неделя, приуроченная к российскому Дню предпринимательства. В рамках нее запланированы десятки мероприятий, посвященные проблемам и развитию бизнеса в регионе.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Промышленные предприятия Свердловской области обращают внимание не только на информационную безопасность, но и на антидроновую. Об этом рассказал вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Даниил Мазуровский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной неделе предпринимательства в регионе. «Бизнес достиг равновесия, но это не повод нам расслабляться, потому что проблемные вопросы есть. И мероприятия [которые проводит УТПП] направлены на поиск решений этих вопросов […] Особую актуальность приобретают мероприятия, касающиеся бизнес-безопасности. Причем как в традиционных аспектах, например, информационной, так и кибербезопасность. И, как ни странно, антидроновая безопасность. Наши промышленные предприятия озаботились этой тематикой», — отметил Мазуровский. В Свердловской области с 22 по 26 мая проходит Уральская бизнес-неделя, приуроченная к российскому Дню предпринимательства. В рамках нее запланированы десятки мероприятий, посвященные проблемам и развитию бизнеса в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...