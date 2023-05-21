Свердловские предприятия усиливают антидроновую безопасность

Промышленные предприятия Свердловской области обращают внимание не только на информационную безопасность, но и на антидроновую. Об этом рассказал вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Даниил Мазуровский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной неделе предпринимательства в регионе.
«Бизнес достиг равновесия, но это не повод нам расслабляться, потому что проблемные вопросы есть. И мероприятия [которые проводит УТПП] направлены на поиск решений этих вопросов […] Особую актуальность приобретают мероприятия, касающиеся бизнес-безопасности. Причем как в традиционных аспектах, например, информационной, так и кибербезопасность. И, как ни странно, антидроновая безопасность. Наши промышленные предприятия озаботились этой тематикой», — отметил Мазуровский.
В Свердловской области с 22 по 26 мая проходит Уральская бизнес-неделя, приуроченная к российскому Дню предпринимательства. В рамках нее запланированы десятки мероприятий, посвященные проблемам и развитию бизнеса в регионе.
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