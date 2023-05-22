В премиум-детском саду за 60 млн рублей установлены сауна и бассейн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга продается детский сад премиум-класса с сауной и бассейном за 60 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

В Академическом районе за 60 млн рублей продается детский сад премиум-класса. «Продажа осуществляется в связи с переездом собственника. Действующий детский сад рассчитан на 60 детей», — сказано в объявлении. Общая площадь учреждения составляет 800 квадратных метров. В здании установлены видеонаблюдение, сауна, бассейн и пожарная сигнализация.

В этом же районе продается еще один детский сад за 180 млн рублей, общая площадь которого 2,9 тысячи квадратных метров. Вместимость — 260 детей.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге продают за 1,5 млн рублей клуб, в котором находится сауна, покрытая коврами. Заведение расположено в центре уральской столицы.

В Екатеринбурге продают детский сад с сауной и бассейном Скрин: сайт Avito