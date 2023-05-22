Агентство «DAN недвижимость»: самые популярные жилые комплексы в Челябинске находятся в Парковом районе

Стоимость самого продаваемого жилья в Челябинске составляет от 65 до 73 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске самые популярные у покупателей недвижимости жилые комплексы находятся в микрорайоне Парковый, в Советском и Центральном районах города. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов.

«Наиболее продаваемыми на данный момент в Челябинске являются жилые комплексы в микрорайоне Парковый, оживились продажи нового жилья в Советском районе — ЖК „Никс Лайн“ и ЖК „Слава“. Также улучшилась ситуация с продажей жилья в Центральном районе в ЖК Лесопарковый, ЖК Манхэттен, ЖК Западный луч», — поделился Найденов.

По словам Найденова, в наше время застройщики продают не сами квартиры, а скорее жилые комплексы с современной инфраструктурой. Это сейчас притягивает людей и становится наиболее важным.

Микрорайон Парковый интересен покупателям приближенностью к городу и невысокой ценой за квадратный метр. Стоимость квартир в Парковом начинается от 73 тысяч за квадрат. Сравнительно новые ЖК, расположенные в центре Советского микрорайона — «Никс Лайн» и «Слава», находятся в той же ценовой категории и также хорошо продаются.

Самый новый из них — ЖК «Слава», стоимость квадратного метра там составляет от 73 тысяч рублей. Микрорайон обладает хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью. Вблизи есть лесной массив и социально-значимые объекты сдача ЖК запланирована на 2024 год. Если говорить о жилых комплексах в центре города, то продажи на них поднялись, поскольку это не только сегмент более высокого по стоимости жилья, но и традиционно более востребованная недвижимость по сравнению с другими микрорайонами.

Микрорайон «Никс Лайн» обладают хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью, стоимость квартир в ЖК — от 65 тысяч рублей за квадратный метр Фото: сайт о недвижимости

Оживились продажи нового жилья в Советском районе в новом ЖК «Слава» Фото: сайт о недвижимости

Стоимость квадратного метра в ЖК «Слава» составляет от 73 тысяч рублей за квадратный метр Фото: сайт о недвижимости