Российские бойцы выступили со срочным обращением к свердловчанам из зоны СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцы СВО поблагодарили свердловчан за гумпомощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации обратились к жителям Свердловской области со словами благодарности за гуманитарную помощь, доставленную на фронт. Особенно солдаты выделили жителей Нижнего Тагила и главу города Владислава Пинаева.

«К нам приехала гуманитарка из Нижнего Тагила в целости и сохранности. Ребята очень довольны. Хотим выразить особую благодарность администрации города. Спасибо всем неравнодушным людям, кто готов быть рядом и поддерживать нас. Спасибо вам огромное — ваша помощь неоценима. Защищали, защищаем и улет защищать. Ура! Ура! Ура!», — говорят солдаты на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге собрали гумпомощь для отряда особого назначения в зоне СВО. Речь идет о медиках, которые с первых дней помогают солдатам на передовой.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники спецоперации обратились к жителям Свердловской области со словами благодарности за гуманитарную помощь, доставленную на фронт. Особенно солдаты выделили жителей Нижнего Тагила и главу города Владислава Пинаева. «К нам приехала гуманитарка из Нижнего Тагила в целости и сохранности. Ребята очень довольны. Хотим выразить особую благодарность администрации города. Спасибо всем неравнодушным людям, кто готов быть рядом и поддерживать нас. Спасибо вам огромное — ваша помощь неоценима. Защищали, защищаем и улет защищать. Ура! Ура! Ура!», — говорят солдаты на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге собрали гумпомощь для отряда особого назначения в зоне СВО. Речь идет о медиках, которые с первых дней помогают солдатам на передовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...