Российские бойцы выступили со срочным обращением к свердловчанам из зоны СВО. Видео

22 мая 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Бойцы СВО поблагодарили свердловчан за гумпомощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации обратились к жителям Свердловской области со словами благодарности за гуманитарную помощь, доставленную на фронт. Особенно солдаты выделили жителей Нижнего Тагила и главу города Владислава Пинаева. «К нам приехала гуманитарка из Нижнего Тагила в целости и сохранности. Ребята очень довольны. Хотим выразить особую благодарность администрации города. Спасибо всем неравнодушным людям, кто готов быть рядом и поддерживать нас. Спасибо вам огромное — ваша помощь неоценима. Защищали, защищаем и улет защищать. Ура! Ура! Ура!», — говорят солдаты на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге собрали гумпомощь для отряда особого назначения в зоне СВО. Речь идет о медиках, которые с первых дней помогают солдатам на передовой.

Участники спецоперации обратились к жителям Свердловской области со словами благодарности за гуманитарную помощь, доставленную на фронт. Особенно солдаты выделили жителей Нижнего Тагила и главу города Владислава Пинаева. «К нам приехала гуманитарка из Нижнего Тагила в целости и сохранности. Ребята очень довольны. Хотим выразить особую благодарность администрации города. Спасибо всем неравнодушным людям, кто готов быть рядом и поддерживать нас. Спасибо вам огромное — ваша помощь неоценима. Защищали, защищаем и улет защищать. Ура! Ура! Ура!», — говорят солдаты на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге собрали гумпомощь для отряда особого назначения в зоне СВО. Речь идет о медиках, которые с первых дней помогают солдатам на передовой.