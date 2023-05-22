Жители ХМАО лишились самого популярного сиропа для кофе

В ХМАО иссякли запасы популярного французского сиропа Monin

Предприниматели вынуждены искать аналоги французскому сиропу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО иссякли запасы французского сиропа Monin, который пользовался популярностью в общепите для приготовления кофе, коктейлей и десертов. Теперь владельцы ресторанов и кофеен вынуждены искать бренду альтернативу. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорского бизнеса.

«Мало того что перешли с „Монина“, так перешли и с „Рутина“ (французский бренд сиропов Maison Routin — прим URA.RU) на WTS?! и Herbarista — российского производства. Поставки [„Монина“] идут очень долго», — прокомментировал журналисту агентства управляющий Coffee Lord Вадим Кравецкий.

Недостаток зарубежных сиропов отмечают и представители югорских ресторанов. «Если и торгуют [„Монином“], так скажем, то в основном остатками. Много импорта нет, но заменители, в целом, конечно, можно найти», — пояснила корреспонденту URA.RU руководитель ресторана Solo и гриль-бара «Пивная №1» Марина Ковалевская.

Агентство направило запросы в компании официальных поставщиков продукции Monin в России с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы получены не были.

Ранее URA.RU рассказывало, что проблемы с логистикой и поставкой товаров в России в рамках начались из-за санкций. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.