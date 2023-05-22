Свердловчан попросили не ходить на детские площадки

Жителей Монетного просят не ходить на детские площадки из-за акарицидной обработки

22 мая 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

В поселке Монетный детские площадки обработали от клещей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителей поселка Монетный (Березовский городской округ, Свердловская область) попросили не посещать детские площадки, поскольку 22 мая там проходили противоклещевые обработки. Об этом заявили в пресс-службе поселковой администрации. «В Монетном 22 мая проводилась противоклещевая обработка на детских площадках. Просим жителей, в целях безопасности, на время воздержаться от их посещения», — пишет пресс-служба местной администрации в соцсетях. На всех объектах имеется информация о проведенной обработке. Ранее URA.RU писало, что клещи стали реже кусать свердловчан по сравнению с 2022 годом. По последним данным регионального Роспотребнадзора, от клещей пострадали более 6000 уральцев.

Жителей поселка Монетный (Березовский городской округ, Свердловская область) попросили не посещать детские площадки, поскольку 22 мая там проходили противоклещевые обработки. Об этом заявили в пресс-службе поселковой администрации. «В Монетном 22 мая проводилась противоклещевая обработка на детских площадках. Просим жителей, в целях безопасности, на время воздержаться от их посещения», — пишет пресс-служба местной администрации в соцсетях. На всех объектах имеется информация о проведенной обработке. Ранее URA.RU писало, что клещи стали реже кусать свердловчан по сравнению с 2022 годом. По последним данным регионального Роспотребнадзора, от клещей пострадали более 6000 уральцев.