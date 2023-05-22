Свердловчан попросили не ходить на детские площадки

Жителей поселка Монетный (Березовский городской округ, Свердловская область) попросили не посещать детские площадки, поскольку 22 мая там проходили противоклещевые обработки. Об этом заявили в пресс-службе поселковой администрации.
«В Монетном 22 мая проводилась противоклещевая обработка на детских площадках. Просим жителей, в целях безопасности, на время воздержаться от их посещения», — пишет пресс-служба местной администрации в соцсетях. На всех объектах имеется информация о проведенной обработке.
Ранее URA.RU писало, что клещи стали реже кусать свердловчан по сравнению с 2022 годом. По последним данным регионального Роспотребнадзора, от клещей пострадали более 6000 уральцев.
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