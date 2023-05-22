Пермские предприниматели объяснили, сколько можно заработать на ростовых куклах

MaxiPanda: в Перми за 10 минут шоу с ростовыми куклами можно заработать до 2 тысяч рублей

Пермские бизнесмены работают с ростовыми куклами с 2020 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По словам сотрудников компании MaxiPanda, на представлении с участием ростовых кукол в Перми можно заработать за 5-10 минут порядка двух тысяч рублей. Об этом рассказали собственники, которые выставили бизнес на продажу, оценив его в 240 тысяч рублей.

«Полная стоимость поздравления: 3000 рублей за 15-20 минут. В эту цену входит: работа аниматора и ассистента, музыкальное сопровождение, видео и фотосъемка, бесплатная доставка за исключением отдаленных районов города. Также есть экспресс поздравление (5-10 минут), оно будет стоить 1900 рублей. В него входит все тоже самое. Как видите, за 10 минут поздравления, можно заработать около 2000 рублей», — указано в объявлении в разделе «готовый бизнес» на сайте Avito.

Новым владельцам достанутся готовые модели и аксессуары к ним, клиентская база и контакты партнеров, куда входят парки, праздничные агентства, детские комнаты и администрация Перми. Собственники отмечают, что у компании имеется свое производство куклы бурого медведя. В качестве причины продажи указана смена вида деятельности.

Ранее пермская фирма придумала, как заработать на бренде ЧВК «Вагнер». Компания продает через популярный сайт бесплатных объявлений корпуса сувенирных настенных часов с символикой частной военной компании. В беседе с URA.RU бизнесмены пояснили, что товар изготовлен из массива ангарской сосны.