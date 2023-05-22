22 мая 2023

В Алапаевске силовики провели рейд на мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против мобилизации. Тюмень , полицейская машина, полиция
Полицейские проверили более ста иностранцев Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) силовики устроили облаву на мигрантов, в рамках операции полицейские нашли четверых граждан, которые незаконно находятся на территории России и еще 11 людей, не имеющих разрешения на работу. Об этом сообщили в МО МВД «Алапаевский».

«В рамках рейдов сотрудники алапаевской полиции проверили более ста иностранных граждан и лиц без гражданства. Четверо граждан привлечены к ответственности, поскольку находятся в РФ незаконно, 11 человек не имеют разрешения на трудовую деятельность, еще двое нарушили правила въезда в Россию», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Одного иностранца силовики выдворят за пределы Российской Федерации.

Ранее URA.RU, что в Екатеринбурге в поселке Горный Щит силовики в ходе рейда задержали более 20 мигрантов. Они находились в столице Урала незаконно.

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В Алапаевске (Свердловская область) силовики устроили облаву на мигрантов, в рамках операции полицейские нашли четверых граждан, которые незаконно находятся на территории России и еще 11 людей, не имеющих разрешения на работу. Об этом сообщили в МО МВД «Алапаевский». «В рамках рейдов сотрудники алапаевской полиции проверили более ста иностранных граждан и лиц без гражданства. Четверо граждан привлечены к ответственности, поскольку находятся в РФ незаконно, 11 человек не имеют разрешения на трудовую деятельность, еще двое нарушили правила въезда в Россию», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Одного иностранца силовики выдворят за пределы Российской Федерации. Ранее URA.RU, что в Екатеринбурге в поселке Горный Щит силовики в ходе рейда задержали более 20 мигрантов. Они находились в столице Урала незаконно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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