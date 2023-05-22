В Алапаевске силовики провели рейд на мигрантов

23 мая 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Полицейские проверили более ста иностранцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) силовики устроили облаву на мигрантов, в рамках операции полицейские нашли четверых граждан, которые незаконно находятся на территории России и еще 11 людей, не имеющих разрешения на работу. Об этом сообщили в МО МВД «Алапаевский». «В рамках рейдов сотрудники алапаевской полиции проверили более ста иностранных граждан и лиц без гражданства. Четверо граждан привлечены к ответственности, поскольку находятся в РФ незаконно, 11 человек не имеют разрешения на трудовую деятельность, еще двое нарушили правила въезда в Россию», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Одного иностранца силовики выдворят за пределы Российской Федерации. Ранее URA.RU, что в Екатеринбурге в поселке Горный Щит силовики в ходе рейда задержали более 20 мигрантов. Они находились в столице Урала незаконно.

В Алапаевске (Свердловская область) силовики устроили облаву на мигрантов, в рамках операции полицейские нашли четверых граждан, которые незаконно находятся на территории России и еще 11 людей, не имеющих разрешения на работу. Об этом сообщили в МО МВД «Алапаевский». «В рамках рейдов сотрудники алапаевской полиции проверили более ста иностранных граждан и лиц без гражданства. Четверо граждан привлечены к ответственности, поскольку находятся в РФ незаконно, 11 человек не имеют разрешения на трудовую деятельность, еще двое нарушили правила въезда в Россию», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Одного иностранца силовики выдворят за пределы Российской Федерации. Ранее URA.RU, что в Екатеринбурге в поселке Горный Щит силовики в ходе рейда задержали более 20 мигрантов. Они находились в столице Урала незаконно.