22 мая 2023

Депутаты наградили семейный бизнес мэра Перми

Гордума Перми утвердила награждение компании ПЗСП почетной грамотой города
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция фонда "Добровольцы Донбасса". Пермь, демкин алексей, плотников владимир, малютин дмитрий
Алексей Демкин помог семье Фото:

Пермская городская дума на пленарном заседании поддержала инициативу о награждении Пермского завода силикатных панелей почетной грамотой. Документ ранее внес на рассмотрение депутатов глава Перми Алексей Демкин, семье которого принадлежит ПЗСП. Положительное решение депутаты приняли единогласно, передает корреспондент URA.RU.

«Почетной грамотой Перми ПЗСП решено наградить за значительный вклад в развитие города, а также в связи с 60-летием компании. Решение депутаты приняли без обсуждения единогласно», — сообщил журналист, следящий за заседанием думы.

ПЗСП возглавляет брат мэра Перми Евгений Демкин, а их отец Николай Демкин является председателем наблюдательного совета компании. Алексей Демкин внес инициативу о награждении семейного бизнеса в середине апреля.

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Пермская городская дума на пленарном заседании поддержала инициативу о награждении Пермского завода силикатных панелей почетной грамотой. Документ ранее внес на рассмотрение депутатов глава Перми Алексей Демкин, семье которого принадлежит ПЗСП. Положительное решение депутаты приняли единогласно, передает корреспондент URA.RU. «Почетной грамотой Перми ПЗСП решено наградить за значительный вклад в развитие города, а также в связи с 60-летием компании. Решение депутаты приняли без обсуждения единогласно», — сообщил журналист, следящий за заседанием думы. ПЗСП возглавляет брат мэра Перми Евгений Демкин, а их отец Николай Демкин является председателем наблюдательного совета компании. Алексей Демкин внес инициативу о награждении семейного бизнеса в середине апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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