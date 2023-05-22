Депутаты наградили семейный бизнес мэра Перми

Пермская городская дума на пленарном заседании поддержала инициативу о награждении Пермского завода силикатных панелей почетной грамотой. Документ ранее внес на рассмотрение депутатов глава Перми Алексей Демкин, семье которого принадлежит ПЗСП. Положительное решение депутаты приняли единогласно, передает корреспондент URA.RU.
«Почетной грамотой Перми ПЗСП решено наградить за значительный вклад в развитие города, а также в связи с 60-летием компании. Решение депутаты приняли без обсуждения единогласно», — сообщил журналист, следящий за заседанием думы.
ПЗСП возглавляет брат мэра Перми Евгений Демкин, а их отец Николай Демкин является председателем наблюдательного совета компании. Алексей Демкин внес инициативу о награждении семейного бизнеса в середине апреля.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.